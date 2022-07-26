https://crimea.ria.ru/20220726/v-shesti-munitsipalitetakh-kryma-do-vechera-ne-budut-vody---adresa-1123958967.html

В шести муниципалитетах Крыма до вечера не будут воды - адреса

В шести муниципалитетах Крыма до вечера не будут воды - адреса - РИА Новости Крым, 26.07.2022

В шести муниципалитетах Крыма до вечера не будут воды - адреса

В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T11:27

2022-07-26T11:27

2022-07-26T11:27

вода в крыму

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 17 часов из-за аварии без водоснабжения останутся жители симферопольских улиц Береговой и одноименного переулка, Альминской и одноименного проезда, Зеркального проезда, частично улицы Крымской Правды, до 18.00 - улиц Федько, частично Бетховена и Битакской.В Белогорском поселке Зуя воды не будет до 17 часов по Ленина, Советской, Монтажников, Заводской.В Феодосии до 17.00 без воды улицы Боевая, К.Маркса, Свердлова, Стамова, Л.Самариной, Мокроусова, частично Революционная, Пименова №№ 1-19.В Керчи также до пяти часов вечера без подачи ресурса остаются абоненты, расположенные по улицам Толстого 37, 39, 41, Фабричной, Дейкало.В Джанкое будут устранять повреждение на сетях и до конца рабочего дня отключат воду по улицам Р.Люксембург, Свердлова, Октябрьской, Кирова, Элеваторной, К.Маркса, Проезжей, в джанкойском селе Восход - по Юбилейной улице.В Красногвардейском районе без воды села Новосельцы и Абденнаново, в Ленинском районе - город Щелкино, дом №35.

https://crimea.ria.ru/20220725/zamena-vodoprovodnykh-trub-v-simferopole-chto-sdelano-i-skolko-ostalos-1123929094.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя