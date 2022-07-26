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В шести муниципалитетах Крыма до вечера не будут воды - адреса - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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В шести муниципалитетах Крыма до вечера не будут воды - адреса
В шести муниципалитетах Крыма до вечера не будут воды - адреса - РИА Новости Крым, 26.07.2022
В шести муниципалитетах Крыма до вечера не будут воды - адреса
В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T11:27
2022-07-26T11:27
вода в крыму
крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 17 часов из-за аварии без водоснабжения останутся жители симферопольских улиц Береговой и одноименного переулка, Альминской и одноименного проезда, Зеркального проезда, частично улицы Крымской Правды, до 18.00 - улиц Федько, частично Бетховена и Битакской.В Белогорском поселке Зуя воды не будет до 17 часов по Ленина, Советской, Монтажников, Заводской.В Феодосии до 17.00 без воды улицы Боевая, К.Маркса, Свердлова, Стамова, Л.Самариной, Мокроусова, частично Революционная, Пименова №№ 1-19.В Керчи также до пяти часов вечера без подачи ресурса остаются абоненты, расположенные по улицам Толстого 37, 39, 41, Фабричной, Дейкало.В Джанкое будут устранять повреждение на сетях и до конца рабочего дня отключат воду по улицам Р.Люксембург, Свердлова, Октябрьской, Кирова, Элеваторной, К.Маркса, Проезжей, в джанкойском селе Восход - по Юбилейной улице.В Красногвардейском районе без воды села Новосельцы и Абденнаново, в Ленинском районе - город Щелкино, дом №35.
https://crimea.ria.ru/20220725/zamena-vodoprovodnykh-trub-v-simferopole-chto-sdelano-i-skolko-ostalos-1123929094.html
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96
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вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В шести муниципалитетах Крыма до вечера не будут воды - адреса

В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма до вечера не будет воды

11:27 26.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде населенных пунктов Крыма из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до 17 часов из-за аварии без водоснабжения останутся жители симферопольских улиц Береговой и одноименного переулка, Альминской и одноименного проезда, Зеркального проезда, частично улицы Крымской Правды, до 18.00 - улиц Федько, частично Бетховена и Битакской.
Кроме того, до вечера без воды симферопольская Николаевка - улицы Херсонская, Яблоневая, Ялтинская, Севастопольская, Цветочная, Лесная, Колхозная, Звездная, Бахчисарайская, Солнечная, Северная, Садовая, Колхозная, Космонавтов, в первой половине дня - поселок Давыдовка.
В Белогорском поселке Зуя воды не будет до 17 часов по Ленина, Советской, Монтажников, Заводской.
В Феодосии до 17.00 без воды улицы Боевая, К.Маркса, Свердлова, Стамова, Л.Самариной, Мокроусова, частично Революционная, Пименова №№ 1-19.
В Керчи также до пяти часов вечера без подачи ресурса остаются абоненты, расположенные по улицам Толстого 37, 39, 41, Фабричной, Дейкало.
В Джанкое будут устранять повреждение на сетях и до конца рабочего дня отключат воду по улицам Р.Люксембург, Свердлова, Октябрьской, Кирова, Элеваторной, К.Маркса, Проезжей, в джанкойском селе Восход - по Юбилейной улице.
В Красногвардейском районе без воды села Новосельцы и Абденнаново, в Ленинском районе - город Щелкино, дом №35.
Старые трубы
Вчера, 07:01Радио "Спутник в Крыму"
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Вода в КрымуКрымЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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