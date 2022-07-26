https://crimea.ria.ru/20220726/v-rossii-poyavitsya-novyy-prazdnik-1123955576.html

В России появится новый праздник

В России появится новый праздник - РИА Новости Крым, 26.07.2022

В России появится новый праздник

Президент России Владимир Путин ввел в стране новый праздник, который будут отмечать 2 октября – День среднего профессионального образования. Соответствующий... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T09:08

2022-07-26T09:08

2022-07-26T09:08

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ввел в стране новый праздник, который будут отмечать 2 октября – День среднего профессионального образования. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Указ вступает в силу со дня опубликования.Ранее программу бесплатного переобучения в России распространили на молодежь до 35 лет. Пройти бесплатное обучение наиболее востребованным специальностям в этом году смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет включительно

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), праздники и памятные даты