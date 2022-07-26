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В России появится новый праздник
В России появится новый праздник - РИА Новости Крым, 26.07.2022
В России появится новый праздник
Президент России Владимир Путин ввел в стране новый праздник, который будут отмечать 2 октября – День среднего профессионального образования. Соответствующий... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T09:08
2022-07-26T09:08
2022-07-26T09:08
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ввел в стране новый праздник, который будут отмечать 2 октября – День среднего профессионального образования. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Указ вступает в силу со дня опубликования.Ранее программу бесплатного переобучения в России распространили на молодежь до 35 лет. Пройти бесплатное обучение наиболее востребованным специальностям в этом году смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет включительно
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), праздники и памятные даты
В России появится новый праздник
В России 2 октября будут отмечать День среднего профессионального образования - указ