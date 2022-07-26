https://crimea.ria.ru/20220726/uydet-li-bayden-v-otstavku-dosrochno-i-kak-eto-skazhetsya-na-pomoschi-ukraine-1123962892.html
Уйдет ли Байден в отставку досрочно и как это скажется на помощи Украине
Уйдет ли Байден в отставку досрочно и как это скажется на помощи Украине - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Уйдет ли Байден в отставку досрочно и как это скажется на помощи Украине
Президент США Джо Байден досрочно покинет свой пост только в случае серьезного ухудшения его когнитивных способностей, такого сценария не стоит исключать. Такое РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T18:35
2022-07-26T18:35
2022-07-26T18:35
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Джо Байден досрочно покинет свой пост только в случае серьезного ухудшения его когнитивных способностей, такого сценария не стоит исключать. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее иранская газета Resalat предположила, что признание американского лидера о ранее диагностированном у него онкологическом заболевании может означать скорую отставку главы Белого дома. По мнению журналистов, Демократическая партия готовит почву для досрочного ухода Байдена, чтобы спасти свои рейтинги незадолго до промежуточных выборов в Конгресс.Эксперт пояснил, что 25-я поправка конституции США позволяет кабинету министров отстранить президента от власти, если он недееспособен. В то же время подобных прецедентов в американской истории не было.Кроме того, против сценария досрочной отставки Байдена играет и тот факт, что в этом случае пост президента займет вице-президент Камала Харрис, рейтинг которой даже ниже, чем у действующего главы Белого дома. Соответственно, нет смысла менять Байдена на Харрис, чтобы спасти рейтинги Демократической партии, указал Дудаков.При этом политолог допустил, что в какой-то момент вопрос досрочного ухода Байдена может встать очень остро, поскольку речь уже пойдет не о политической популярности, а о состоянии первого лица государства.Если же досрочная отставка Байдена произойдет и президентом станет Харрис, серьезных изменений политики Вашингтона на украинском треке не произойдет, поскольку кадровый состав работающей в Белом доме команды в целом не изменится, считает Дудаков.Однако по итогам предстоящих в ноябре этого года выборов в Конгресс, на которых, очевидно, победят республиканцы, может измениться американская повестка, полагает эксперт.По мнению аналитика, уже согласованная военная помощь Украине на 40 млрд долларов продолжит поступать, но с новыми траншами Киеву могут возникнуть проблемы."Республиканский конгресс начнет задавать неудобные вопросы: почему деньги разворовываются, почему оружие перепродается и так далее. Не исключают сценария, при котором новых траншей Украина больше уже не получит", – заключил он.
https://crimea.ria.ru/20220712/krutoe-pike-baydena-v-chem-prichina-rekordnogo-padeniya-reytinga-prezidenta-1123813486.html
https://crimea.ria.ru/20220120/ekspert-predrek-impichment-baydena-i-vozvraschenie-trampa-v-belyy-dom-1122104393.html
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, мнения
Уйдет ли Байден в отставку досрочно и как это скажется на помощи Украине
Политолог Дудаков оценил вероятность досрочного ухода Байдена с поста президента США
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Президент США Джо Байден досрочно покинет свой пост только в случае серьезного ухудшения его когнитивных способностей, такого сценария не стоит исключать. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее иранская газета Resalat предположила, что признание американского лидера о ранее диагностированном у него онкологическом заболевании может означать скорую отставку главы Белого дома. По мнению журналистов, Демократическая партия готовит почву для досрочного ухода Байдена, чтобы спасти свои рейтинги незадолго до промежуточных выборов в Конгресс.
"Отрешение Байдена от власти до 2024 года, то есть до окончания срока его полномочий – не самый вероятный сценарий. Если это произойдет, то только в том случае, если у него действительно очень серьезно ухудшатся когнитивные способности. Сам факт, что сейчас вокруг возможной досрочной отставки Байдена ведется очень много разговоров, свидетельствует о том, что когнитивные способности Байдена действительно ослабевают, и многие обеспокоены его падающими рейтингами", – сказал Дудаков.
Эксперт пояснил, что 25-я поправка конституции США позволяет кабинету министров отстранить президента от власти, если он недееспособен. В то же время подобных прецедентов в американской истории не было.
Кроме того, против сценария досрочной отставки Байдена играет и тот факт, что в этом случае пост президента займет вице-президент Камала Харрис, рейтинг которой даже ниже, чем у действующего главы Белого дома. Соответственно, нет смысла менять Байдена на Харрис, чтобы спасти рейтинги Демократической партии, указал Дудаков.
При этом политолог допустил, что в какой-то момент вопрос досрочного ухода Байдена может встать очень остро, поскольку речь уже пойдет не о политической популярности, а о состоянии первого лица государства.
"Если у него действительно очень серьезные когнитивные проблемы, то, вполне возможно, его попросят. Вероятно, это будет ближе к следующим президентским выборам, чтобы дать возможность Харрис идти на выборы на посту действующего президента и благодаря этому получить некоторое преимущество. Если этого не произойдет, Байден свой срок досидит", – прогнозирует политолог.
Если же досрочная отставка Байдена произойдет и президентом станет Харрис, серьезных изменений политики Вашингтона на украинском треке не произойдет, поскольку кадровый состав работающей в Белом доме команды в целом не изменится, считает Дудаков.
Однако по итогам предстоящих в ноябре этого года выборов в Конгресс, на которых, очевидно, победят республиканцы, может измениться американская повестка, полагает эксперт.
"Республиканцы сразу переключат повестку на расследование коррупционных скандалах семейства Байденов. На этом фоне Белому дому будет сложнее заниматься внешней политикой, потому что придется в режиме "осажденной крепости" отбиваться от расследований, от угрозы импичмента, который также может быть запущен. Поэтому радикальной смены политики не будет, но Украина отойдет совсем уже на третий план на фоне политических баталий в Вашингтоне", – пояснил Дудаков.
По мнению аналитика, уже согласованная военная помощь Украине на 40 млрд долларов продолжит поступать, но с новыми траншами Киеву могут возникнуть проблемы.
"Республиканский конгресс начнет задавать неудобные вопросы: почему деньги разворовываются, почему оружие перепродается и так далее. Не исключают сценария, при котором новых траншей Украина больше уже не получит", – заключил он.