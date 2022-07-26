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Уйдет ли Байден в отставку досрочно и как это скажется на помощи Украине

Уйдет ли Байден в отставку досрочно и как это скажется на помощи Украине - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Уйдет ли Байден в отставку досрочно и как это скажется на помощи Украине

Президент США Джо Байден досрочно покинет свой пост только в случае серьезного ухудшения его когнитивных способностей, такого сценария не стоит исключать. Такое РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T18:35

2022-07-26T18:35

2022-07-26T18:35

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

политика

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Джо Байден досрочно покинет свой пост только в случае серьезного ухудшения его когнитивных способностей, такого сценария не стоит исключать. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог-американист Малек Дудаков.Ранее иранская газета Resalat предположила, что признание американского лидера о ранее диагностированном у него онкологическом заболевании может означать скорую отставку главы Белого дома. По мнению журналистов, Демократическая партия готовит почву для досрочного ухода Байдена, чтобы спасти свои рейтинги незадолго до промежуточных выборов в Конгресс.Эксперт пояснил, что 25-я поправка конституции США позволяет кабинету министров отстранить президента от власти, если он недееспособен. В то же время подобных прецедентов в американской истории не было.Кроме того, против сценария досрочной отставки Байдена играет и тот факт, что в этом случае пост президента займет вице-президент Камала Харрис, рейтинг которой даже ниже, чем у действующего главы Белого дома. Соответственно, нет смысла менять Байдена на Харрис, чтобы спасти рейтинги Демократической партии, указал Дудаков.При этом политолог допустил, что в какой-то момент вопрос досрочного ухода Байдена может встать очень остро, поскольку речь уже пойдет не о политической популярности, а о состоянии первого лица государства.Если же досрочная отставка Байдена произойдет и президентом станет Харрис, серьезных изменений политики Вашингтона на украинском треке не произойдет, поскольку кадровый состав работающей в Белом доме команды в целом не изменится, считает Дудаков.Однако по итогам предстоящих в ноябре этого года выборов в Конгресс, на которых, очевидно, победят республиканцы, может измениться американская повестка, полагает эксперт.По мнению аналитика, уже согласованная военная помощь Украине на 40 млрд долларов продолжит поступать, но с новыми траншами Киеву могут возникнуть проблемы."Республиканский конгресс начнет задавать неудобные вопросы: почему деньги разворовываются, почему оружие перепродается и так далее. Не исключают сценария, при котором новых траншей Украина больше уже не получит", – заключил он.

https://crimea.ria.ru/20220712/krutoe-pike-baydena-v-chem-prichina-rekordnogo-padeniya-reytinga-prezidenta-1123813486.html

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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, мнения