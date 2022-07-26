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Рубль рекордно упал впервые с 11 июля - актуальный курс
Рубль рекордно упал впервые с 11 июля - актуальный курс - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Рубль рекордно упал впервые с 11 июля - актуальный курс
К вечеру вторника курс доллара поднялся до 61 рубля впервые с 11 апреля, евро торгуется на отметке близкой к 62 рублям, таковы данные Мосбиржи. РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T20:32
2022-07-26T20:32
2022-07-26T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. К вечеру вторника курс доллара поднялся до 61 рубля впервые с 11 апреля, евро торгуется на отметке близкой к 62 рублям, таковы данные Мосбиржи. По состоянию на 18.53 мск, курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,66 рубля, до 60,77 рубля, евро – на 2,42 рубля, до 61,63 рубля.Незадолго до этого доллар поднимался до 61,055 рубля, евро - до 61,97 рубля, пишет РИА Новости.К середине осени американская валюта будет стоить 70-80 рублей, прогнозировал ранее финансовый аналитик Николай Вавилов. По словам эксперта, на ослабление рубля будет влиять вступление в силу нового бюджетного правила (цена отсечения в 60 долларов за баррель и фиксированный объем добычи нефти в 9,5 млн баррелей в сутки), а также более активная скупка Центробанком юаней, рупий и других "лояльных" валют.
https://crimea.ria.ru/20220726/zachem-tsb-vozvraschaet-bumazhnye-desyatki-zhdat-li-snizheniya-tsen-1123961495.html
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экономика, российская федерация (россия, рф), в мире
Рубль рекордно упал впервые с 11 июля - актуальный курс
Курс доллара на Мосбирже впервые с 11 июля поднялся выше 61 рубля