https://crimea.ria.ru/20220726/rossiyskie-voennye-nanesli-udar-po-baze-inostrannogo-legiona-v-dnr-1123960897.html

Российские военные нанесли удар по базе "Иностранного легиона" в ДНР

Российские военные нанесли удар по базе "Иностранного легиона" в ДНР - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Российские военные нанесли удар по базе "Иностранного легиона" в ДНР

Ракетным ударом по базе "Иностранного легиона" в Донецкой Народной Республике уничтожены свыше 40 иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T13:06

2022-07-26T13:06

2022-07-26T13:09

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Ракетным ударом по базе "Иностранного легиона" в Донецкой Народной Республике уничтожены свыше 40 иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, в районе города Николаев ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%.При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты >>"Также в результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево ДНР уничтожено свыше 70-ти националистов и склад боеприпасов", - добавили в оборонном ведомстве.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез >>

https://crimea.ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-na-ukraine-pereshla-v-fazu-demilitarizatsii-nato--politolog-1123948655.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф