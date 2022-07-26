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Российские военные нанесли удар по базе "Иностранного легиона" в ДНР - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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Российские военные нанесли удар по базе "Иностранного легиона" в ДНР
Российские военные нанесли удар по базе "Иностранного легиона" в ДНР - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Российские военные нанесли удар по базе "Иностранного легиона" в ДНР
Ракетным ударом по базе "Иностранного легиона" в Донецкой Народной Республике уничтожены свыше 40 иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T13:06
2022-07-26T13:09
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Ракетным ударом по базе "Иностранного легиона" в Донецкой Народной Республике уничтожены свыше 40 иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, в районе города Николаев ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%.При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты &gt;&gt;"Также в результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево ДНР уничтожено свыше 70-ти националистов и склад боеприпасов", - добавили в оборонном ведомстве.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220726/spetsoperatsiya-na-ukraine-pereshla-v-fazu-demilitarizatsii-nato--politolog-1123948655.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф
Российские военные нанесли удар по базе "Иностранного легиона" в ДНР

Российские ракеты уничтожили более 40 наемников на базе "Иностранного легиона" в ДНР

13:06 26.07.2022 (обновлено: 13:09 26.07.2022)
 
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Освобожденный Лисичанск возвращается к мирной жизни - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Ракетным ударом по базе "Иностранного легиона" в Донецкой Народной Республике уничтожены свыше 40 иностранных наемников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений "Иностранного легиона" в районе населенного пункта Константиновка ДНР уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе города Николаев ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%.
При попытке высадиться под Херсоном уничтожены украинские диверсанты >>
"Также в результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево ДНР уничтожено свыше 70-ти националистов и склад боеприпасов", - добавили в оборонном ведомстве.
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Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, ее задача заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. Конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
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Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаМинистерство обороны РФ
 
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