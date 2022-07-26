https://crimea.ria.ru/20220726/pravitelstvo-rasshirilo-spisok-vyplat-na-kartu-mir-1123959662.html

Правительство расширило список выплат на карту "Мир"

Правительство расширило список выплат на карту "Мир" - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Правительство расширило список выплат на карту "Мир"

Правительством РФ расширен перечень социальных выплат, которые будут зачислять на карту "Мир", деньги будут приходить без сбоев и задержек, сообщает... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T11:59

2022-07-26T11:59

2022-07-26T11:59

экономика

соцзащита

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Правительством РФ расширен перечень социальных выплат, которые будут зачислять на карту "Мир", деньги будут приходить без сбоев и задержек, сообщает пресс-служба кабмина.Также на "Мир" будут перечислять ежегодный выплаты почетным донорам.Ранее на такую карту можно было получать только пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка."В марте международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории Российской Федерации в прежнем режиме, но ими нельзя расплачиваться за границей", - добавили в пресс-службе.

https://crimea.ria.ru/20220714/v-rossii-sozdan-fond-pensionnogo-i-sotsialnogo-strakhovaniya-1123841438.html

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экономика, соцзащита, российская федерация (россия, рф)