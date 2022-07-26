https://crimea.ria.ru/20220726/popytka-ugona-samoleta-kak-spetssluzhby-rf-poluchili-sekretnye-dannye-vsu-1123954981.html

Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ

Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ

Прокладывая маршрут для угона российского истребителя, украинские спецслужбы раскрыли положение нескольких собственных военных объектов, так как думали, что у... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-26T03:00

2022-07-26T03:00

2022-07-25T20:25

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

армия и флот

украина

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123361817_0:65:3409:1983_1920x0_80_0_0_54d75084ba116be34752c191251fef7e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Прокладывая маршрут для угона российского истребителя, украинские спецслужбы раскрыли положение нескольких собственных военных объектов, так как думали, что у них "все под контролем". Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Леонков.Ранее сообщалось, что украинские разведчики под кураторством НАТО пытались угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их."Им же нужно было перегнать наш самолет. На самолете стоит специальное гособозначение "свой-чужой", чтобы наши самолеты и ПВО не сбивали собственные самолеты. Поэтому, чтобы угнанный самолет не сбила украинская система, им нужно было проложить специальный маршрут и обозначить его. Поэтому, задав маршрут, они сами показали несколько собственных военных объектов. Они же думали, что у них все под контролем", — пояснил специалист.Он добавил, что самолет украинским спецслужбам и их западным кураторам подошел бы любой, так как они просто хотели сделать его "победным знаменем". Но, по его словам, коллективный Запад сильно недооценивает работу российских спецслужб. Поэтому операция по угону провалилась, принеся больше ущерба, чем результатов.Он также добавил, что российские спецслужбы вскрыли не только некоторые военные объекты Украины, но и обнаружили агентуру, которая все это затеяла, в том числе на территории России."И это следующий этап работы, который уже даже может быть выполнен, раз нам об этом рассказали. Ведь в сообщении сказано, что клофелин для штурмана передали в Волгоград. И когда там упоминается Липецк — речь о Липецком авиационном центре, который занимается подготовкой и переподготовкой пилотов. Поэтому можно предположить, что это все происходило не сейчас, а намного ранее, потому что такая операция требует времени", — считает специалист.По его словам, разведка МИ-6, которая принимала участие в организации этой операции, "явно не разбирается в том, какой моральный дух у наших воинов".

https://crimea.ria.ru/20220725/mozhno-li-bylo-ugnat-boevoy-samolet-rossii--mnenie-eksperta-1123952758.html

https://crimea.ria.ru/20220725/klofelin-i-milliony-dollarov-kak-gotovili-ugon-samoletov-rossii-1123947958.html

российская федерация (россия, рф)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), армия и флот, украина, авторы