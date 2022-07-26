https://crimea.ria.ru/20220726/popytka-ugona-samoleta-kak-spetssluzhby-rf-poluchili-sekretnye-dannye-vsu-1123954981.html
Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ
Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ
Прокладывая маршрут для угона российского истребителя, украинские спецслужбы раскрыли положение нескольких собственных военных объектов, так как думали, что у... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-26T03:00
2022-07-26T03:00
2022-07-25T20:25
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
армия и флот
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Прокладывая маршрут для угона российского истребителя, украинские спецслужбы раскрыли положение нескольких собственных военных объектов, так как думали, что у них "все под контролем". Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Леонков.Ранее сообщалось, что украинские разведчики под кураторством НАТО пытались угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их."Им же нужно было перегнать наш самолет. На самолете стоит специальное гособозначение "свой-чужой", чтобы наши самолеты и ПВО не сбивали собственные самолеты. Поэтому, чтобы угнанный самолет не сбила украинская система, им нужно было проложить специальный маршрут и обозначить его. Поэтому, задав маршрут, они сами показали несколько собственных военных объектов. Они же думали, что у них все под контролем", — пояснил специалист.Он добавил, что самолет украинским спецслужбам и их западным кураторам подошел бы любой, так как они просто хотели сделать его "победным знаменем". Но, по его словам, коллективный Запад сильно недооценивает работу российских спецслужб. Поэтому операция по угону провалилась, принеся больше ущерба, чем результатов.Он также добавил, что российские спецслужбы вскрыли не только некоторые военные объекты Украины, но и обнаружили агентуру, которая все это затеяла, в том числе на территории России."И это следующий этап работы, который уже даже может быть выполнен, раз нам об этом рассказали. Ведь в сообщении сказано, что клофелин для штурмана передали в Волгоград. И когда там упоминается Липецк — речь о Липецком авиационном центре, который занимается подготовкой и переподготовкой пилотов. Поэтому можно предположить, что это все происходило не сейчас, а намного ранее, потому что такая операция требует времени", — считает специалист.По его словам, разведка МИ-6, которая принимала участие в организации этой операции, "явно не разбирается в том, какой моральный дух у наших воинов".
https://crimea.ria.ru/20220725/mozhno-li-bylo-ugnat-boevoy-samolet-rossii--mnenie-eksperta-1123952758.html
https://crimea.ria.ru/20220725/klofelin-i-milliony-dollarov-kak-gotovili-ugon-samoletov-rossii-1123947958.html
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), армия и флот, украина, авторы
Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ
Эксперт рассказал, как российские контрразведчики раскрыли украинские военные объекты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин.
Прокладывая маршрут для угона российского истребителя, украинские спецслужбы раскрыли положение нескольких собственных военных объектов, так как думали, что у них "все под контролем". Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее сообщалось, что украинские разведчики под кураторством НАТО пытались угнать самолеты ВКС России
, операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их.
"Им же нужно было перегнать наш самолет. На самолете стоит специальное гособозначение "свой-чужой", чтобы наши самолеты и ПВО не сбивали собственные самолеты. Поэтому, чтобы угнанный самолет не сбила украинская система, им нужно было проложить специальный маршрут и обозначить его. Поэтому, задав маршрут, они сами показали несколько собственных военных объектов. Они же думали, что у них все под контролем", — пояснил специалист.
Он добавил, что самолет украинским спецслужбам и их западным кураторам подошел бы любой, так как они просто хотели сделать его "победным знаменем". Но, по его словам, коллективный Запад сильно недооценивает работу российских спецслужб. Поэтому операция по угону провалилась, принеся больше ущерба, чем результатов.
"Они недооценивают наши службы безопасности, как ФСБ и СВР, которые постоянно ведут свою работу, и такого рода хитрости определяют и используют в пользу государства. Эту операцию они провели великолепно, так что специалисты МИ-6 и СБУ ничего даже не заподозрили. Это говорит о том, что квалификация наших спецслужб гораздо выше противника", — обозначил Леонков.
Он также добавил, что российские спецслужбы вскрыли не только некоторые военные объекты Украины, но и обнаружили агентуру, которая все это затеяла, в том числе на территории России.
"И это следующий этап работы, который уже даже может быть выполнен, раз нам об этом рассказали. Ведь в сообщении сказано, что клофелин для штурмана передали в Волгоград. И когда там упоминается Липецк — речь о Липецком авиационном центре, который занимается подготовкой и переподготовкой пилотов. Поэтому можно предположить, что это все происходило не сейчас, а намного ранее, потому что такая операция требует времени", — считает специалист.
По его словам, разведка МИ-6, которая принимала участие в организации этой операции, "явно не разбирается в том, какой моральный дух у наших воинов".
"Это говорит о том, что так называемые эксперты, которых они привлекают для работы в России, зря получают зарплату. Это стало ясно и после того, как наступательная операция, которую планировала Украина при поддержке Великобритании, а я напомню, что именно Великобритания главный инициатор того, чтобы Украина воевала до последнего украинца, провалилась. Они считали, что боевые действия с их стороны приведут их как каким-то результатам, и у нас начнутся разброд и шатание. И они смогут тогда это использовать в своих целях. Но они просчитались", — уверен Леонков.