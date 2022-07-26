Рейтинг@Mail.ru
Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220726/popytka-ugona-samoleta-kak-spetssluzhby-rf-poluchili-sekretnye-dannye-vsu-1123954981.html
Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ
Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ
Прокладывая маршрут для угона российского истребителя, украинские спецслужбы раскрыли положение нескольких собственных военных объектов, так как думали, что у... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-26T03:00
2022-07-25T20:25
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
армия и флот
украина
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123361817_0:65:3409:1983_1920x0_80_0_0_54d75084ba116be34752c191251fef7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Прокладывая маршрут для угона российского истребителя, украинские спецслужбы раскрыли положение нескольких собственных военных объектов, так как думали, что у них "все под контролем". Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Леонков.Ранее сообщалось, что украинские разведчики под кураторством НАТО пытались угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их."Им же нужно было перегнать наш самолет. На самолете стоит специальное гособозначение "свой-чужой", чтобы наши самолеты и ПВО не сбивали собственные самолеты. Поэтому, чтобы угнанный самолет не сбила украинская система, им нужно было проложить специальный маршрут и обозначить его. Поэтому, задав маршрут, они сами показали несколько собственных военных объектов. Они же думали, что у них все под контролем", — пояснил специалист.Он добавил, что самолет украинским спецслужбам и их западным кураторам подошел бы любой, так как они просто хотели сделать его "победным знаменем". Но, по его словам, коллективный Запад сильно недооценивает работу российских спецслужб. Поэтому операция по угону провалилась, принеся больше ущерба, чем результатов.Он также добавил, что российские спецслужбы вскрыли не только некоторые военные объекты Украины, но и обнаружили агентуру, которая все это затеяла, в том числе на территории России."И это следующий этап работы, который уже даже может быть выполнен, раз нам об этом рассказали. Ведь в сообщении сказано, что клофелин для штурмана передали в Волгоград. И когда там упоминается Липецк — речь о Липецком авиационном центре, который занимается подготовкой и переподготовкой пилотов. Поэтому можно предположить, что это все происходило не сейчас, а намного ранее, потому что такая операция требует времени", — считает специалист.По его словам, разведка МИ-6, которая принимала участие в организации этой операции, "явно не разбирается в том, какой моральный дух у наших воинов".
https://crimea.ria.ru/20220725/mozhno-li-bylo-ugnat-boevoy-samolet-rossii--mnenie-eksperta-1123952758.html
https://crimea.ria.ru/20220725/klofelin-i-milliony-dollarov-kak-gotovili-ugon-samoletov-rossii-1123947958.html
российская федерация (россия, рф)
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123361817_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4e80b6cb1f85ab58be60249430751cd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), армия и флот, украина, авторы
Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ

Эксперт рассказал, как российские контрразведчики раскрыли украинские военные объекты

03:00 26.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Прокладывая маршрут для угона российского истребителя, украинские спецслужбы раскрыли положение нескольких собственных военных объектов, так как думали, что у них "все под контролем". Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее сообщалось, что украинские разведчики под кураторством НАТО пытались угнать самолеты ВКС России, операцию предотвратила ФСБ, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов ВСУ и уничтожить их.
Летчики штурмовой авиации нанесли удары по позициям ВСУ
Вчера, 16:19
Можно ли было угнать боевой самолет России – мнение эксперта
"Им же нужно было перегнать наш самолет. На самолете стоит специальное гособозначение "свой-чужой", чтобы наши самолеты и ПВО не сбивали собственные самолеты. Поэтому, чтобы угнанный самолет не сбила украинская система, им нужно было проложить специальный маршрут и обозначить его. Поэтому, задав маршрут, они сами показали несколько собственных военных объектов. Они же думали, что у них все под контролем", — пояснил специалист.
Он добавил, что самолет украинским спецслужбам и их западным кураторам подошел бы любой, так как они просто хотели сделать его "победным знаменем". Но, по его словам, коллективный Запад сильно недооценивает работу российских спецслужб. Поэтому операция по угону провалилась, принеся больше ущерба, чем результатов.
"Они недооценивают наши службы безопасности, как ФСБ и СВР, которые постоянно ведут свою работу, и такого рода хитрости определяют и используют в пользу государства. Эту операцию они провели великолепно, так что специалисты МИ-6 и СБУ ничего даже не заподозрили. Это говорит о том, что квалификация наших спецслужб гораздо выше противника", — обозначил Леонков.
Он также добавил, что российские спецслужбы вскрыли не только некоторые военные объекты Украины, но и обнаружили агентуру, которая все это затеяла, в том числе на территории России.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
Вчера, 11:09
Клофелин и миллионы долларов: как готовили угон самолетов России
"И это следующий этап работы, который уже даже может быть выполнен, раз нам об этом рассказали. Ведь в сообщении сказано, что клофелин для штурмана передали в Волгоград. И когда там упоминается Липецк — речь о Липецком авиационном центре, который занимается подготовкой и переподготовкой пилотов. Поэтому можно предположить, что это все происходило не сейчас, а намного ранее, потому что такая операция требует времени", — считает специалист.
По его словам, разведка МИ-6, которая принимала участие в организации этой операции, "явно не разбирается в том, какой моральный дух у наших воинов".
"Это говорит о том, что так называемые эксперты, которых они привлекают для работы в России, зря получают зарплату. Это стало ясно и после того, как наступательная операция, которую планировала Украина при поддержке Великобритании, а я напомню, что именно Великобритания главный инициатор того, чтобы Украина воевала до последнего украинца, провалилась. Они считали, что боевые действия с их стороны приведут их как каким-то результатам, и у нас начнутся разброд и шатание. И они смогут тогда это использовать в своих целях. Но они просчитались", — уверен Леонков.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеРоссийская Федерация (Россия, РФ)Армия и флотУкраинаАвторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:00Попытка угона самолета: как спецслужбы РФ получили секретные данные ВСУ
00:00Дожди с грозами и град: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 26 июля
22:05Жир вместо мышцы: как спортивная еда может навредить
21:55Главные события и комментарии дня: 25 июля
21:29Красная икра может подорожать
20:47Врач рассказала, кому нельзя есть мед
20:37Зеленский сменил командование сил спецопераций
20:19Артериальная гипертония: кому и когда начинать контролировать давление
20:10В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности
19:37В России все школьные "продленки" переходят на единый стандарт
19:12Остановить оспу обезьян: как в РФ контролируют распространение болезни
18:56Российский спецназ изъял в ЛНР крупную партию украинского оружия
18:44Курская область под обстрелом — губернатор. Обновлено
18:39В Евпатории 18-летний парень "обчистил" магазин
18:21Российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть ВМС Украины
18:21В Симферополе проведут футбольный матч памяти Немировского
17:52Европейский инвестиционный банк одобрил Украине кредит в 1,59 млрд евро
17:38Открылся на ходу капот: стали известны детали ДТП на трассе "Таврида"
17:13Роспотребнадзор оценил риск распространения оспы обезьян в России
Лента новостейМолния