https://crimea.ria.ru/20220726/livni-podtopleniya-i-moschnyy-smerch-nepogoda-obrushilas-na-gelendzhik-1123958275.html

Ливни, подтопления и мощный смерч: непогода обрушилась на Геленджик

Ливни, подтопления и мощный смерч: непогода обрушилась на Геленджик - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Ливни, подтопления и мощный смерч: непогода обрушилась на Геленджик

Залповый дождь обрушился во вторник утром на Геленджик, в результате чего произошли подтопления центральных улиц города. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T10:49

2022-07-26T10:49

2022-07-26T10:49

кубань

погода

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Залповый дождь обрушился во вторник утром на Геленджик, в результате чего произошли подтопления центральных улиц города. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.По информации метеостанции Геленджика, за час в городе выпало порядка 9 мм осадков.Частично размыло песок на пляжах "Спортивный", "Центральный" и "Дельфин". На мысе Толстый зафиксировано появление смерча."Он на сушу не вышел, распался в акватории Черного моря", - уточнили власти города.Коммунальщики уже приступили к уборке улиц от нанесенного водой мусора. Подтоплений дворовых территорий не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет.Краевое управление МЧС России накануне объявило трехдневное штормовое предупреждение о ливнях и граде. По оценкам синоптиков, непогода будет бушевать на Кубани до 27 июля. Несколькими днями ранее залповые ливни привели к подтоплению улиц в Сочи. Одна женщина погибла – ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем. Пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба.

https://crimea.ria.ru/20220725/nazvany-posledstviya-razrushitelnogo-navodneniya-v-sochi-1123951123.html

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