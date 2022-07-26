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Ливни, подтопления и мощный смерч: непогода обрушилась на Геленджик
Ливни, подтопления и мощный смерч: непогода обрушилась на Геленджик - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Ливни, подтопления и мощный смерч: непогода обрушилась на Геленджик
Залповый дождь обрушился во вторник утром на Геленджик, в результате чего произошли подтопления центральных улиц города. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T10:49
2022-07-26T10:49
2022-07-26T10:49
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Залповый дождь обрушился во вторник утром на Геленджик, в результате чего произошли подтопления центральных улиц города. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.По информации метеостанции Геленджика, за час в городе выпало порядка 9 мм осадков.Частично размыло песок на пляжах "Спортивный", "Центральный" и "Дельфин". На мысе Толстый зафиксировано появление смерча."Он на сушу не вышел, распался в акватории Черного моря", - уточнили власти города.Коммунальщики уже приступили к уборке улиц от нанесенного водой мусора. Подтоплений дворовых территорий не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет.Краевое управление МЧС России накануне объявило трехдневное штормовое предупреждение о ливнях и граде. По оценкам синоптиков, непогода будет бушевать на Кубани до 27 июля. Несколькими днями ранее залповые ливни привели к подтоплению улиц в Сочи. Одна женщина погибла – ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем. Пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба.
https://crimea.ria.ru/20220725/nazvany-posledstviya-razrushitelnogo-navodneniya-v-sochi-1123951123.html
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кубань, погода, происшествия
Ливни, подтопления и мощный смерч: непогода обрушилась на Геленджик
Ливни и мощный смерч зафиксировали в Геленджике
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Залповый дождь обрушился во вторник утром на Геленджик, в результате чего произошли подтопления центральных улиц города. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
По информации метеостанции Геленджика, за час в городе выпало порядка 9 мм осадков.
"Из-за обильности дождя ливневая канализация очень быстро наполнилась водой, поток не успевал уходить, поэтому оказались подтоплены традиционные для Геленджика участки: пересечение улиц Ленина и Островского, часть набережной по Островского", - сообщили в администрации.
Частично размыло песок на пляжах "Спортивный", "Центральный" и "Дельфин". На мысе Толстый зафиксировано появление смерча.
"Он на сушу не вышел, распался в акватории Черного моря", - уточнили власти города.
Коммунальщики уже приступили к уборке улиц от нанесенного водой мусора. Подтоплений дворовых территорий не зафиксировано. Жертв и пострадавших нет.
Краевое управление МЧС России накануне объявило трехдневное штормовое предупреждение о ливнях и граде. По оценкам синоптиков, непогода будет бушевать на Кубани до 27 июля.
Несколькими днями ранее залповые ливни привели к подтоплению улиц в Сочи. Одна женщина погибла
– ее придавило к дорожному ограждению снесенным потоком автомобилем. Пострадали 28 домовладений, принято более 80 заявлений жителей о возмещении материального ущерба.