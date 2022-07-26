https://crimea.ria.ru/20220726/kak-podgotovit-rebenka-k-shkole--rospotrebnadzor-1123950548.html

Как подготовить ребенка к школе – Роспотребнадзор

Как подготовить ребенка к школе – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Как подготовить ребенка к школе – Роспотребнадзор

Подготовить ребенка к новому учебному году поможет игровое обучение. О досуге, который поддержит интерес школьника к учебе, рассказали в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T07:29

2022-07-26T07:29

2022-07-26T07:29

общество

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роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Подготовить ребенка к новому учебному году поможет игровое обучение. О досуге, который поддержит интерес школьника к учебе, рассказали в Роспотребнадзоре.Лето – время заслуженного отдыха для школьников, однако возобновить учебу после продолжительного перерыва бывает тяжело. Поддерживать включенность ребенка в школьную программу поможет досуг, совмещенный с образованием.Так, в Роспотребнадзоре рекомендуют смотреть фильмы или сериалы на языке оригинала во время каникул. Таким образом ребенок научится воспринимать иностранный язык на слух и выучит новые слова.При этом книги можно выбирать исходя из увлечений ребенка в школе. Если он проявляет интерес к химии или истории, его можно заинтересовать красочными энциклопедиями с массой новой или расширенной информации. Также можно подключить просмотр документальных фильмов.Кроме того, в программу детского летнего отдыха можно включить посещение летнего обучающего лагеря, онлайн-курсов или мастер-классов."Различные обучающие курсы и мастер-классы помогут не только усвоить новое, но и не растерять накопленный багаж знаний", – считают в ведомстве.Если ребенок – выпускник, уделите время пробным экзаменам ОГЭ или ЕГЭ. Таким образом, он сможет проверить свои знания по выбранным предметам, объективно оценить их уровень и составить план подготовки на учебный год.Ранее психолог рассказал, как справиться с боязнью экзаменов.

https://crimea.ria.ru/20220723/pervyy-raz-v-pervyy-klass-skolko-detey-poydut-v-shkoly-simferopolya-1123936142.html

https://crimea.ria.ru/20220527/eksperty-otsenili-ideyu-isklyuchit-angliyskiy-yazyk-iz-shkolnoy-programmy-1123360834.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование в россии, совет эксперта, роспотребнадзор