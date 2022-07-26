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Как подготовить ребенка к школе – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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Как подготовить ребенка к школе – Роспотребнадзор
Как подготовить ребенка к школе – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Как подготовить ребенка к школе – Роспотребнадзор
Подготовить ребенка к новому учебному году поможет игровое обучение. О досуге, который поддержит интерес школьника к учебе, рассказали в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T07:29
2022-07-26T07:29
общество
образование в россии
совет эксперта
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Подготовить ребенка к новому учебному году поможет игровое обучение. О досуге, который поддержит интерес школьника к учебе, рассказали в Роспотребнадзоре.Лето – время заслуженного отдыха для школьников, однако возобновить учебу после продолжительного перерыва бывает тяжело. Поддерживать включенность ребенка в школьную программу поможет досуг, совмещенный с образованием.Так, в Роспотребнадзоре рекомендуют смотреть фильмы или сериалы на языке оригинала во время каникул. Таким образом ребенок научится воспринимать иностранный язык на слух и выучит новые слова.При этом книги можно выбирать исходя из увлечений ребенка в школе. Если он проявляет интерес к химии или истории, его можно заинтересовать красочными энциклопедиями с массой новой или расширенной информации. Также можно подключить просмотр документальных фильмов.Кроме того, в программу детского летнего отдыха можно включить посещение летнего обучающего лагеря, онлайн-курсов или мастер-классов."Различные обучающие курсы и мастер-классы помогут не только усвоить новое, но и не растерять накопленный багаж знаний", – считают в ведомстве.Если ребенок – выпускник, уделите время пробным экзаменам ОГЭ или ЕГЭ. Таким образом, он сможет проверить свои знания по выбранным предметам, объективно оценить их уровень и составить план подготовки на учебный год.Ранее психолог рассказал, как справиться с боязнью экзаменов.
https://crimea.ria.ru/20220723/pervyy-raz-v-pervyy-klass-skolko-detey-poydut-v-shkoly-simferopolya-1123936142.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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общество, образование в россии, совет эксперта, роспотребнадзор
Как подготовить ребенка к школе – Роспотребнадзор

В Роспортебнадзоре рассказали, какой досуг поможет закрепить знания школьника летом

07:29 26.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРебенок во время подготовки к школе
Ребенок во время подготовки к школе - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Подготовить ребенка к новому учебному году поможет игровое обучение. О досуге, который поддержит интерес школьника к учебе, рассказали в Роспотребнадзоре.
Лето – время заслуженного отдыха для школьников, однако возобновить учебу после продолжительного перерыва бывает тяжело. Поддерживать включенность ребенка в школьную программу поможет досуг, совмещенный с образованием.
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Так, в Роспотребнадзоре рекомендуют смотреть фильмы или сериалы на языке оригинала во время каникул. Таким образом ребенок научится воспринимать иностранный язык на слух и выучит новые слова.
"Для повышения грамотности речи и письма слушайте аудиокниги. Это удобный способ получения новых знаний, ведь книгу можно совместить с любым занятием", – добавили в ведомстве.
При этом книги можно выбирать исходя из увлечений ребенка в школе. Если он проявляет интерес к химии или истории, его можно заинтересовать красочными энциклопедиями с массой новой или расширенной информации. Также можно подключить просмотр документальных фильмов.
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Кроме того, в программу детского летнего отдыха можно включить посещение летнего обучающего лагеря, онлайн-курсов или мастер-классов.
"Различные обучающие курсы и мастер-классы помогут не только усвоить новое, но и не растерять накопленный багаж знаний", – считают в ведомстве.
Если ребенок – выпускник, уделите время пробным экзаменам ОГЭ или ЕГЭ. Таким образом, он сможет проверить свои знания по выбранным предметам, объективно оценить их уровень и составить план подготовки на учебный год.
Ранее психолог рассказал, как справиться с боязнью экзаменов.
 
ОбществоОбразование в РоссииСовет экспертаРоспотребнадзор
 
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