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В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS
В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS
Перевалочная база с боеприпасами к американским HIMARS и крупнокалиберным гаубицам М777 уничтожена российскими военными в Хмельницкой области Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T12:39
2022-07-25T12:51
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Перевалочная база с боеприпасами к американским HIMARS и крупнокалиберным гаубицам М777 уничтожена российскими военными в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://crimea.ria.ru/20220724/voennyy-ekspert-otsenil-posledstviya-novykh-postavok-rszo-himars-kievu-1123942177.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS

Минобороны: в Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS

12:39 25.07.2022 (обновлено: 12:51 25.07.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Перевалочная база с боеприпасами к американским HIMARS и крупнокалиберным гаубицам М777 уничтожена российскими военными в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777", - говорится в сообщении.
Кроме того, в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
 
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