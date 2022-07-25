https://crimea.ria.ru/20220725/v-khmelnitskoy-oblasti-unichtozhena-baza-s-boepripasami-k-himars-1123949574.html

В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS

В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS - РИА Новости Крым, 25.07.2022

В Хмельницкой области уничтожена база с боеприпасами к HIMARS

Перевалочная база с боеприпасами к американским HIMARS и крупнокалиберным гаубицам М777 уничтожена российскими военными в Хмельницкой области Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T12:39

2022-07-25T12:39

2022-07-25T12:51

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Перевалочная база с боеприпасами к американским HIMARS и крупнокалиберным гаубицам М777 уничтожена российскими военными в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наемников.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://crimea.ria.ru/20220724/voennyy-ekspert-otsenil-posledstviya-novykh-postavok-rszo-himars-kievu-1123942177.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф