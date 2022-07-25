https://crimea.ria.ru/20220725/sud-vynes-prigovor-vzorvavshemu-bombu-v-pravoslavnoy-gimnazii-1123952015.html
Суд вынес приговор взорвавшему бомбу в православной гимназии
Суд вынес приговор взорвавшему бомбу в православной гимназии - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Суд вынес приговор взорвавшему бомбу в православной гимназии
Суд приговорил к 13 годам колонии 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии на территории женского монастыря в подмосковном... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T15:27
2022-07-25T15:27
2022-07-25T15:27
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 13 годам колонии 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии на территории женского монастыря в подмосковном городе Серпухов. Об этом сообщает РИА Новости.По приговору суда, Струженков будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 205 тысяч рублей.Обвинение настаивало назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.Струженкова обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога. По данным суда, он полностью признал вину.По версии следствия, 13 декабря прошлого года на территории женского монастыря в Серпухове Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и привел в действие изготовленную им самим бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.Пострадали 10 учеников гимназии. После взрыва злоумышленник намеревался покончить с собой.
https://crimea.ria.ru/20211213/vypusknik-ustroil-samopodryv-strashnye-podrobnosti-chp-v-serpukhove-1121723604.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, закон и право
Суд вынес приговор взорвавшему бомбу в православной гимназии
Суд приговорил к 13 годам колонии Струженкова, устроившего взрыв в гимназии Серпухова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 13 годам колонии 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии на территории женского монастыря в подмосковном городе Серпухов. Об этом сообщает РИА Новости.
По приговору суда, Струженков будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 205 тысяч рублей.
Обвинение настаивало назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Струженкова обвиняли в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога. По данным суда, он полностью признал вину.
По версии следствия, 13 декабря прошлого года на территории женского монастыря в Серпухове Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и привел в действие изготовленную им самим бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.
Пострадали 10 учеников гимназии. После взрыва злоумышленник намеревался покончить с собой.