https://crimea.ria.ru/20220725/kurskaya-oblast-pod-obstrelom--gubernator-1123956045.html

Курская область под обстрелом — губернатор. Обновлено

Курская область под обстрелом — губернатор. Обновлено - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Курская область под обстрелом — губернатор. Обновлено

Вооруженные формирования Украины ведут минометный обстрел села в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T18:44

2022-07-25T18:44

2022-07-25T18:59

курская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины ведут минометный обстрел села в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор уточнил, что на данный момент пострадавших и разрушений среди гражданских объектов нет.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее три села Курской области остались без света после обстрела со стороны Украины.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220721/rossiyskie-voyska-nanesli-vsu-otvetnyy-udar-za-obstrel-khersona-1123912980.html

курская область

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2022

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курская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине