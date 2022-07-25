https://crimea.ria.ru/20220725/kurskaya-oblast-pod-obstrelom--gubernator-1123956045.html
Курская область под обстрелом — губернатор. Обновлено
Курская область под обстрелом — губернатор. Обновлено - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Курская область под обстрелом — губернатор. Обновлено
Вооруженные формирования Украины ведут минометный обстрел села в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T18:44
2022-07-25T18:44
2022-07-25T18:59
курская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины ведут минометный обстрел села в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор уточнил, что на данный момент пострадавших и разрушений среди гражданских объектов нет.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее три села Курской области остались без света после обстрела со стороны Украины.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220721/rossiyskie-voyska-nanesli-vsu-otvetnyy-udar-za-obstrel-khersona-1123912980.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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курская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Курская область под обстрелом — губернатор. Обновлено
Старовойт: село в Курской области под обстрелом, со стороны Украины идет прицельный огонь
18:44 25.07.2022 (обновлено: 18:59 25.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины ведут минометный обстрел села в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Глушковском районе противник обстреливает приграничное село Алексеевка. Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что на данный момент пострадавших и разрушений среди гражданских объектов нет.
Спустя час, Старовойт сообщил: "Обстрел в Алексеевке прекратился. Никто не пострадал. Разрушений нет".
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее три села Курской области остались без света
после обстрела со стороны Украины.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.