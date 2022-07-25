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"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов
"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов - РИА Новости Крым, 25.07.2022
"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов
За утечку персональных данных пациентов ООО "Лаборатория Гемотест" заплатит 60 тыс. рублей штрафа. Такое решение вынес Мировой судебный участок района... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T15:42
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. За утечку персональных данных пациентов ООО "Лаборатория Гемотест" заплатит 60 тыс. рублей штрафа. Такое решение вынес Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве, пишет РИА Новости.Отмечается, что причиной штрафа стала утечка более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов:Отмечается, что наказания за нарушения в части безопасности личных данных по закону не могут превышать 100 тысяч рублей.Ранее СМИ появилась проинформировали о продаже в "даркнете" личных данных 30 миллионов клиентов "Гемотеста". В сеть попали данные паспортов клиентов лаборатории и результаты тестов на ВИЧ, а также адреса и телефоны. После этого "Гемотест" сообщила о намерении ужесточить технические меры безопасности, а также провести служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов.
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происшествия, общество, закон и право
"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов

За утечку персональных данных пациентов "Гемотесту" присудили штраф 60 тысяч рублей

15:42 25.07.2022
 
© Лаборатория "Гемотест"Анализы в лаборатории "Гемотест"
Анализы в лаборатории Гемотест
© Лаборатория "Гемотест"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. За утечку персональных данных пациентов ООО "Лаборатория Гемотест" заплатит 60 тыс. рублей штрафа. Такое решение вынес Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве, пишет РИА Новости.
Отмечается, что причиной штрафа стала утечка более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов:
"ООО "Лаборатория Гемотест" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - цитирует ресурс представителя суда.
Отмечается, что наказания за нарушения в части безопасности личных данных по закону не могут превышать 100 тысяч рублей.
Ранее СМИ появилась проинформировали о продаже в "даркнете" личных данных 30 миллионов клиентов "Гемотеста". В сеть попали данные паспортов клиентов лаборатории и результаты тестов на ВИЧ, а также адреса и телефоны. После этого "Гемотест" сообщила о намерении ужесточить технические меры безопасности, а также провести служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов.
 
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