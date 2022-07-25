https://crimea.ria.ru/20220725/gemotest-oshtrafovali-za-utechku-personalnykh-dannykh-patsientov-1123952346.html

"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов

"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов - РИА Новости Крым, 25.07.2022

"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов

За утечку персональных данных пациентов ООО "Лаборатория Гемотест" заплатит 60 тыс. рублей штрафа. Такое решение вынес Мировой судебный участок района... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T15:42

2022-07-25T15:42

2022-07-25T15:42

происшествия

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. За утечку персональных данных пациентов ООО "Лаборатория Гемотест" заплатит 60 тыс. рублей штрафа. Такое решение вынес Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве, пишет РИА Новости.Отмечается, что причиной штрафа стала утечка более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов:Отмечается, что наказания за нарушения в части безопасности личных данных по закону не могут превышать 100 тысяч рублей.Ранее СМИ появилась проинформировали о продаже в "даркнете" личных данных 30 миллионов клиентов "Гемотеста". В сеть попали данные паспортов клиентов лаборатории и результаты тестов на ВИЧ, а также адреса и телефоны. После этого "Гемотест" сообщила о намерении ужесточить технические меры безопасности, а также провести служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, закон и право