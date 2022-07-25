https://crimea.ria.ru/20220725/gemotest-oshtrafovali-za-utechku-personalnykh-dannykh-patsientov-1123952346.html
"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов
"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов - РИА Новости Крым, 25.07.2022
"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов
За утечку персональных данных пациентов ООО "Лаборатория Гемотест" заплатит 60 тыс. рублей штрафа. Такое решение вынес Мировой судебный участок района... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T15:42
2022-07-25T15:42
2022-07-25T15:42
происшествия
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. За утечку персональных данных пациентов ООО "Лаборатория Гемотест" заплатит 60 тыс. рублей штрафа. Такое решение вынес Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве, пишет РИА Новости.Отмечается, что причиной штрафа стала утечка более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов:Отмечается, что наказания за нарушения в части безопасности личных данных по закону не могут превышать 100 тысяч рублей.Ранее СМИ появилась проинформировали о продаже в "даркнете" личных данных 30 миллионов клиентов "Гемотеста". В сеть попали данные паспортов клиентов лаборатории и результаты тестов на ВИЧ, а также адреса и телефоны. После этого "Гемотест" сообщила о намерении ужесточить технические меры безопасности, а также провести служебное расследование из-за информации об утечке данных клиентов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, общество, закон и право
"Гемотест" оштрафовали за утечку персональных данных пациентов
За утечку персональных данных пациентов "Гемотесту" присудили штраф 60 тысяч рублей