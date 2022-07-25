https://crimea.ria.ru/20220725/gde-v-krymu-do-vechera-ne-budet-vody--adresa-1123946973.html

Где в Крыму до вечера не будет воды – адреса

Где в Крыму до вечера не будет воды – адреса - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Где в Крыму до вечера не будет воды – адреса

В Симферополе и ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T09:50

2022-07-25T09:50

2022-07-25T09:50

крым

вода в крыму

общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе и ряде муниципалитетов Крыма из-за ремонтов до вечера не будет воды, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 18 часов без водоснабжения остаются улицы Амет-Хана Султана, Адуль Тейфук, Кемаль Якуб, Озенбаш, Умют, Сахарова, Пихтовая, Акъташ, Девлет-Гирея, Фенерли, Кокулы, Миндальная, Хвойная, а также прилегающие улицы и переулки в микрорайоне Ак-Мечеть.Также без воды жители села Грушевка и частично поселка Молодежное.Сотрудники джанкойского филиала будут проводить дезинфекцию водонапорной башни и сетей водоснабжения, в этой связи в Красногвардейском по улицам 50 лет Октября, Киевской и Б. Хмельницкого, 104 с 8.00 до 21.00 вода будет непригодна к употреблению.В Красноперекопске из-за повреждения на сетях до 17 часов ограничено водоснабжение улиц Калинина, 31а, Кирова, 1-31, Шевченко, 1-9, Крымской, 1-19, Новозеленой, Чапаева, 30-51, Мичурина, 1-73, Пирогова, Папанина, 1-21, Степного и Танкового переулков.В Керчи до вечера без воды жители домов 2-16 в микрорайоне Н. Солнечный, в Саках – улица Строителей. Также без воды до вечера останутся жители дома по адресу Дружбы, 103 в феодосийском микрорайоне Ближние Камыши.

https://crimea.ria.ru/20220723/dneprovskaya-voda-zapolnyaet-nalivnye-vodokhranilischa-kryma-1123928729.html

https://crimea.ria.ru/20220725/zamena-vodoprovodnykh-trub-v-simferopole-chto-sdelano-i-skolko-ostalos-1123929094.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя