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Режим ЧС объявлен по всему Сочи из-за непогоды - мэр - РИА Новости Крым, 24.07.2022
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Режим ЧС объявлен по всему Сочи из-за непогоды - мэр
Режим ЧС объявлен по всему Сочи из-за непогоды - мэр - РИА Новости Крым, 24.07.2022
Режим ЧС объявлен по всему Сочи из-за непогоды - мэр
Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Сочи, обстановка серьезная, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости Крым, 24.07.2022
2022-07-24T17:06
2022-07-24T17:06
сочи
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Сочи, обстановка серьезная, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.Он добавил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.Уже восстановлены городские пляжи, на береговой линии работают свыше 400 человек. В целом последствия стихии устраняют более 1000 рабочих.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Видео РИА Новости. Коммунальные службы и жители Сочи ликвидируют последствия непогоды
Коммунальные службы совместно с жителями ликвидируют последствия непогоды в Сочи. Видео корреспондента РИА Новости.
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сочи, погода, видео
Режим ЧС объявлен по всему Сочи из-за непогоды - мэр
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Сочи, обстановка серьезная, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
2022-07-24T17:06
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Режим ЧС объявлен по всему Сочи из-за непогоды - мэр

В Сочи объявлен режим ЧС

17:06 24.07.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Сочи, обстановка серьезная, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.

"По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Уже восстановлены городские пляжи, на береговой линии работают свыше 400 человек. В целом последствия стихии устраняют более 1000 рабочих.
 
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