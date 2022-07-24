https://crimea.ria.ru/20220724/rezhim-chs-obyavlen-po-vsemu-sochi-iz-za-nepogody---mer-1123944892.html

Режим ЧС объявлен по всему Сочи из-за непогоды - мэр

Режим ЧС объявлен по всему Сочи из-за непогоды - мэр - РИА Новости Крым, 24.07.2022

Режим ЧС объявлен по всему Сочи из-за непогоды - мэр

Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Сочи, обстановка серьезная, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости Крым, 24.07.2022

2022-07-24T17:06

2022-07-24T17:06

2022-07-24T17:06

сочи

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Сочи, обстановка серьезная, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд ДТП. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.Он добавил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.Уже восстановлены городские пляжи, на береговой линии работают свыше 400 человек. В целом последствия стихии устраняют более 1000 рабочих.

сочи

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Видео РИА Новости. Коммунальные службы и жители Сочи ликвидируют последствия непогоды Коммунальные службы совместно с жителями ликвидируют последствия непогоды в Сочи. Видео корреспондента РИА Новости. 2022-07-24T17:06 true PT3M16S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сочи, погода, видео