https://crimea.ria.ru/20220724/kakoy-segodnya-prazdnik-24-iyulya-1123939269.html

Какой сегодня праздник: 24 июля

Какой сегодня праздник: 24 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Какой сегодня праздник: 24 июля

В этот день свой профессиональный праздник отмечают российские кадастровые инженеры, а Эквадор празднует День Симона Боливара. 24 июля француз Кадиллак основал... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-24T00:00

2022-07-24T00:00

2022-07-23T16:20

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123939250_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_6f302cb888a120bab47765014a7d9c22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В этот день свой профессиональный праздник отмечают российские кадастровые инженеры, а Эквадор празднует День Симона Боливара. 24 июля француз Кадиллак основал американский город Детройт, а археологам удалось найти Мачу-Пикчу. Родились французский преступник и один из выдающихся сыщиков Эжен Франсуа Видок и известная певица и актриса Джей Ло.Что празднуют в миреВ России празднуют День кадастрового инженера. Праздник стал официальным в 2008 году после того, как в 2007 году был принят Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости". С 2011 года этот праздник "сузился", поскольку в закон были внесены поправки и с 1 января кадастровую деятельность в России вправе осуществлять только инженеры, имеющие квалификацию и специализированный аттестат.В Эквадоре ежегодно 24 июля с 1813 года отмечают общенациональный праздник День Симона Боливара, одного из главных руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке. Военный и политический деятель хотел объединить под своим началом всю Южную Америку и создать Южноамериканские Соединенные Штаты. Он освободил от испанского влияния Венесуэлу, Колумбию, Панаму, Эквадор, Перу и Боливию.Знаменательные событияВ 1701 году в этот день был основан американский город Детройт. Изначально это была небольшая деревушка, где торговали мехами. Но француз Антуан Кадиллак решил "расширить" муниципалитет. На сегодняшний день площадь города составляет более 370 квадратных километров, а население – более 600 тысяч человек. Кстати, именно в честь основателя Детройта была названа известная во всем мире марка автомобиля Cadillac.В 1851 году в Великобритании был отменен "налог на окна", введенный королем Уильямом III в 1696 году. По сути, это аналог "налога на роскошь", поскольку остекление тогда стоило достаточно дорого. Результатом введения налога стало то, что в домах англичан стали закладывать окна, чтобы меньше платить. Решение оказалось катастрофически неверным: в темных домах стал размножаться грибок из-за сырости.В этот день в 1911 году американский археолог Хайрам Бингем обнаружил крепость инков Мачу-Пикчу. Существуют разные версии, для чего на высоте 2,4 тыс. метров был построен достаточно большой комплекс. По одной из них, это была зимняя резиденция Пачакутека Юпанки – девятого правителя Империи Инков.24 июля 1969 года в Тихом океане благополучно приводняется "Аполлон-11", аппарат, в первый и пока единственный раз доставивший людей на Луну. Аппарат "привез" домой, на Землю астронавтов Нила Армстронга, Майкла Колинза и База Олдрина – первых людей, вышедших на поверхность спутника нашей планеты.Весь Советский Союз возликовал 24 июля 1990 года: на заре развала был отменен Указ "Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения", вышедший 16 мая 1985 года по инициативе президента СССР Михаила Горбачева. В результате борьбы с повальным пьянством продажи алкоголя упали в два раза, выросла рождаемость и снизилась смертность. Однако была и вторая сторона медали: выросли нелегальные продажи алкоголя, "поднялось" самогоноварение. Советские жители называли инициативу "антинародной".Кто родилсяВ этот день 1775 года родился Эжен Франсуа Видок, французский преступник, совершивший за свою жизнь множество различных злодеяний, среди которых и многочисленные побеги из различных тюрем. Например, в 14 лет он убил своего учителя по фехтованию, участвовал во множестве дуэлей и в целом вел довольно асоциальный образ жизни.Казалось бы, что хорошего в появлении на свет столь сомнительной личности? Но в 1799 году он решил резко сменить сферу деятельности и пришел в полицейскую префектуру Парижа, где предложил свои услуги. Он собрал бригаду из бывших уголовников, действовавшую под лозунгом "Только преступник может побороть преступление". И метод сработал: он стал основоположником методов раскрытия преступлений, которыми в той или иной форме пользуются до сих пор.А еще в этот день в 1802 году на свет появился француз, который проявил себя не в криминалистической, а в литературной сфере – Александр Дюма-старший, автор "Графа Монте-Кристо" и "Трех мушкетеров".В 1904 году под Архангельском родился адмирал флота Советского Союза, военно-морской министр (1951-1953 гг.) и главнокомандующий ВМФ, Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Сложно недооценить его роль в Великой Отечественной войне. Накануне нападения Германии на СССР он отдал приказ привести ВМФ в полную боевую готовность, в результате чего удалось минимизировать потери флота, благодаря его действиям удалось предотвратить вторжение на Кавказ с моря. К сожалению, несмотря на свои заслуги, после войны он рассорился со Сталиным и Жуковым и в итоге был уволен с формулировкой "без права работать во флоте". Тем не менее, в 1988 году он был посмертно восстановлен в звании адмирала флота СССР.В 1969 году в Бронксе (Нью-Йорк) в семье пуэрториканцев – программиста и домохозяйки – родилась Дженнифер Линн Лопес, известная поп-певица, обладательница огромного количества наград. С детства Джей Ло (именно под этим именем ее знает весь мир) проявляла интерес к музыке и актерскому мастерству, и уже в выпускном классе снялась в эпизодической роли в фильме "Моя маленькая девочка". После она прошла долгий путь от участницы хора до известной певицы и актрисы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости