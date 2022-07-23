https://crimea.ria.ru/20220723/v-prodazhu-postupilo-10-tysyach-biletov-na-poezd-iz-moskvy-v-feodosiyu-1123937939.html

В продажу поступило 10 тысяч билетов на поезд из Москвы в Феодосию

В продажу поступило 10 тысяч билетов на поезд из Москвы в Феодосию - РИА Новости Крым, 23.07.2022

В продажу поступило 10 тысяч билетов на поезд из Москвы в Феодосию

В продажу поступило около 10 тысяч дополнительных билетов на поезд из Москвы в Феодосию. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T15:16

2022-07-23T15:16

2022-07-23T15:16

туризм

крым

туризм в крыму

общество

железные дороги крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123937920_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_0ea752b456a4944a1448d406e1b1b86c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В продажу поступило около 10 тысяч дополнительных билетов на поезд из Москвы в Феодосию. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Билеты в купейные вагоны двухэтажного поезда можно купить на даты отправления вплоть до конца сентября.Итак, в продаже билеты из Москвы на 24, 27, 30 июля, 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23, 26, 29 августа, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 сентября.В течение дня откроется продажа билетов на поезд из Феодосии на 22, 25, 28, 31 июля, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 августа, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.Поезд №163/164 курсирует по маршруту Москва – Феодосия один раз в три дня. Он состоит из двухэтажных купейных вагонов и СВ и чередуется с одноэтажным поездом №161/162. Поезд отправляется из Москвы в 14:50 и прибывает в Феодосию на следующий день в 18:10. Из Феодосии поезд уходит в 22:00 с прибытием в Москву через день в 4:00.

https://crimea.ria.ru/20220722/perevozki-passazhirov-v-krym-poezdami-vyrosli-v-15-raza-1123931826.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, общество, железные дороги крыма