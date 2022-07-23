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В продажу поступило 10 тысяч билетов на поезд из Москвы в Феодосию - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Туризм
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В продажу поступило 10 тысяч билетов на поезд из Москвы в Феодосию
В продажу поступило 10 тысяч билетов на поезд из Москвы в Феодосию - РИА Новости Крым, 23.07.2022
В продажу поступило 10 тысяч билетов на поезд из Москвы в Феодосию
В продажу поступило около 10 тысяч дополнительных билетов на поезд из Москвы в Феодосию. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T15:16
2022-07-23T15:16
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В продажу поступило около 10 тысяч дополнительных билетов на поезд из Москвы в Феодосию. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Билеты в купейные вагоны двухэтажного поезда можно купить на даты отправления вплоть до конца сентября.Итак, в продаже билеты из Москвы на 24, 27, 30 июля, 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23, 26, 29 августа, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 сентября.В течение дня откроется продажа билетов на поезд из Феодосии на 22, 25, 28, 31 июля, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 августа, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.Поезд №163/164 курсирует по маршруту Москва – Феодосия один раз в три дня. Он состоит из двухэтажных купейных вагонов и СВ и чередуется с одноэтажным поездом №161/162. Поезд отправляется из Москвы в 14:50 и прибывает в Феодосию на следующий день в 18:10. Из Феодосии поезд уходит в 22:00 с прибытием в Москву через день в 4:00.
https://crimea.ria.ru/20220722/perevozki-passazhirov-v-krym-poezdami-vyrosli-v-15-raza-1123931826.html
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РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму, общество, железные дороги крыма
В продажу поступило 10 тысяч билетов на поезд из Москвы в Феодосию

На поезд из Москвы в Феодосию поступили в продажу 10 тысяч дополнительных билетов

15:16 23.07.2022
 
© Фото: "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крым
Поезд в Крым
© Фото: "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В продажу поступило около 10 тысяч дополнительных билетов на поезд из Москвы в Феодосию. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Билеты в купейные вагоны двухэтажного поезда можно купить на даты отправления вплоть до конца сентября.
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:35
Перевозки пассажиров в Крым поездами выросли в 1,5 раза
Итак, в продаже билеты из Москвы на 24, 27, 30 июля, 2, 5, 8, 11, 17, 20, 23, 26, 29 августа, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 сентября.
В течение дня откроется продажа билетов на поезд из Феодосии на 22, 25, 28, 31 июля, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 августа, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.
Поезд №163/164 курсирует по маршруту Москва – Феодосия один раз в три дня. Он состоит из двухэтажных купейных вагонов и СВ и чередуется с одноэтажным поездом №161/162. Поезд отправляется из Москвы в 14:50 и прибывает в Феодосию на следующий день в 18:10. Из Феодосии поезд уходит в 22:00 с прибытием в Москву через день в 4:00.
 
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