https://crimea.ria.ru/20220723/urok-dlya-ssha-i-es-evropeyskiy-ekspert-otsenil-produktovuyu-sdelku-1123939725.html

Урок для США и ЕС: европейский эксперт оценил продуктовую сделку

Урок для США и ЕС: европейский эксперт оценил продуктовую сделку - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Урок для США и ЕС: европейский эксперт оценил продуктовую сделку

Соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна стало уроком для Европы и США, которые не РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T17:08

2022-07-23T17:08

2022-07-23T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна стало уроком для Европы и США, которые не достигли какого-либо заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари.Подписание меморандума состоялось накануне в Стамбуле, соглашение завизировали Россия, Турция, Украина и ООН. Эта сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью ООН. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам – не принесли заметного результата", - сообщил профессор.Эксперт подчеркнул, что Турция и ООН "смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения". И подписание этой продуктовой сделки ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.Министр обороны России Сергей Шойгу, который выступил в качестве подписанта от России, ранее объяснил суть достигнутого соглашения. По его словам, в Стамбуле были подписаны сразу два важных документа, нацеленные на решение мировых проблем поставок продовольствия и удобрений. Первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

https://crimea.ria.ru/20220722/shoygu-raskryl-soderzhanie-podpisannykh-dokumentov-o-produktovoy-sdelke-1123933826.html

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в мире, политика, сша, европейский союз, украина