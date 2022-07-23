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Урок для США и ЕС: европейский эксперт оценил продуктовую сделку - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Урок для США и ЕС: европейский эксперт оценил продуктовую сделку
Урок для США и ЕС: европейский эксперт оценил продуктовую сделку - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Урок для США и ЕС: европейский эксперт оценил продуктовую сделку
Соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна стало уроком для Европы и США, которые не РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T17:08
2022-07-23T17:06
в мире
политика
сша
европейский союз
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна стало уроком для Европы и США, которые не достигли какого-либо заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари.Подписание меморандума состоялось накануне в Стамбуле, соглашение завизировали Россия, Турция, Украина и ООН. Эта сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью ООН. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам – не принесли заметного результата", - сообщил профессор.Эксперт подчеркнул, что Турция и ООН "смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения". И подписание этой продуктовой сделки ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.Министр обороны России Сергей Шойгу, который выступил в качестве подписанта от России, ранее объяснил суть достигнутого соглашения. По его словам, в Стамбуле были подписаны сразу два важных документа, нацеленные на решение мировых проблем поставок продовольствия и удобрений. Первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
https://crimea.ria.ru/20220722/shoygu-raskryl-soderzhanie-podpisannykh-dokumentov-o-produktovoy-sdelke-1123933826.html
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в мире, политика, сша, европейский союз, украина
Урок для США и ЕС: европейский эксперт оценил продуктовую сделку

Профессор Брюссельского университета Фурфари: продуктовая сделка стала уроком для США и ЕС

17:08 23.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых в Запорожской области
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна стало уроком для Европы и США, которые не достигли какого-либо заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари.
Подписание меморандума состоялось накануне в Стамбуле, соглашение завизировали Россия, Турция, Украина и ООН. Эта сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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"Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью ООН. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам – не принесли заметного результата", - сообщил профессор.
Эксперт подчеркнул, что Турция и ООН "смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения". И подписание этой продуктовой сделки ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
Министр обороны России Сергей Шойгу, который выступил в качестве подписанта от России, ранее объяснил суть достигнутого соглашения. По его словам, в Стамбуле были подписаны сразу два важных документа, нацеленные на решение мировых проблем поставок продовольствия и удобрений. Первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.
 
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