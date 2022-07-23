https://crimea.ria.ru/20220723/pyanoe-dtp-v-sevastopole-dvoe-v-bolnitse-1123935655.html

Пьяное ДТП в Севастополе: двое в больнице

Пьяное ДТП в Севастополе: двое в больнице - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Пьяное ДТП в Севастополе: двое в больнице

Два человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД. РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T10:56

2022-07-23T10:56

2022-07-23T10:28

ситуация на дорогах крыма

севастополь

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД.ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улиц Лобанова и Николая Музыки. Водитель автомобиля Chevrolet Niva, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Mercedes и произошло столкновение.Ранее в Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, в результате чего пострадали три человека.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп