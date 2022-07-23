Пьяное ДТП в Севастополе: двое в больнице
Два человека пострадали в ДТП в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП в Севастополе на перекрестке улиц Лобанова и Николая Музыки
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МВД.
ДТП произошло накануне вечером на перекрестке улиц Лобанова и Николая Музыки. Водитель автомобиля Chevrolet Niva, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Mercedes и произошло столкновение.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mercedes выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на дерево. Водитель и пассажир иномарки получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции установлено состояние опьянения у водителя Mercedes", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюДТП в Севастополе на перекрестке улиц Лобанова и Николая Музыки
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
ДТП в Севастополе на перекрестке улиц Лобанова и Николая Музыки
Ранее в Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, в результате чего пострадали три человека.