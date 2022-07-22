https://crimea.ria.ru/20220722/na-tavride-stolknulis-pyat-legkovushek---est-postradavshie-1123927759.html

На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие

На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2022

На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие

На границе Белогорского и Кировского районов Крыма произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T13:03

2022-07-22T13:03

2022-07-22T13:05

ситуация на дорогах крыма

происшествия

мчс крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На границе Белогорского и Кировского районов Крыма произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Авария произошла накануне на участке трассы "Таврида". К месту происшествия выехали спасатели отряда "Крым-Спас", сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.По данным МЧС, в этот же день еще одна авария произошла в селе Перевальном под Симферополем: водитель легкового Ford не справился с управлением, выехала пределы дороги, после чего автомобиль перевернулся.Спасатели оказали пострадавшим водителю и пассажиру первую доврачебную помощь и транспортировали их в карету скорой помощи.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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