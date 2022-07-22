https://crimea.ria.ru/20220722/na-tavride-stolknulis-pyat-legkovushek---est-postradavshie-1123927759.html
На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие
На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2022
На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие
На границе Белогорского и Кировского районов Крыма произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T13:03
2022-07-22T13:03
2022-07-22T13:05
ситуация на дорогах крыма
происшествия
мчс крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123927685_0:75:701:469_1920x0_80_0_0_77a037e10a95084359fc2f72e36a54b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На границе Белогорского и Кировского районов Крыма произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Авария произошла накануне на участке трассы "Таврида". К месту происшествия выехали спасатели отряда "Крым-Спас", сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.По данным МЧС, в этот же день еще одна авария произошла в селе Перевальном под Симферополем: водитель легкового Ford не справился с управлением, выехала пределы дороги, после чего автомобиль перевернулся.Спасатели оказали пострадавшим водителю и пассажиру первую доврачебную помощь и транспортировали их в карету скорой помощи.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/16/1123927685_0:9:701:534_1920x0_80_0_0_7fa81de1a028f83a2d83bf8531855ea1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс крыма, крым
На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие
На границе Белогорского и Кировского районов Крым произошло массовое ДТП
13:03 22.07.2022 (обновлено: 13:05 22.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На границе Белогорского и Кировского районов Крыма произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Авария произошла накануне на участке трассы "Таврида". К месту происшествия выехали спасатели отряда "Крым-Спас", сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.
"На месте происшествия спасатели оказали содействие сотрудникам "скорой". Также произвели необходимый комплекс противопожарных мер и обеспечили беспрепятственный проезд для других автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека", - уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, в этот же день еще одна авария произошла в селе Перевальном под Симферополем: водитель легкового Ford не справился с управлением, выехала пределы дороги, после чего автомобиль перевернулся.
Спасатели оказали пострадавшим водителю и пассажиру первую доврачебную помощь и транспортировали их в карету скорой помощи.