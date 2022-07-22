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На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие
На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.07.2022
На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие
На границе Белогорского и Кировского районов Крыма произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T13:03
2022-07-22T13:05
ситуация на дорогах крыма
происшествия
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На границе Белогорского и Кировского районов Крыма произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Авария произошла накануне на участке трассы "Таврида". К месту происшествия выехали спасатели отряда "Крым-Спас", сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.По данным МЧС, в этот же день еще одна авария произошла в селе Перевальном под Симферополем: водитель легкового Ford не справился с управлением, выехала пределы дороги, после чего автомобиль перевернулся.Спасатели оказали пострадавшим водителю и пассажиру первую доврачебную помощь и транспортировали их в карету скорой помощи.
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происшествия, мчс крыма, крым
На "Тавриде" столкнулись пять легковушек - есть пострадавшие

На границе Белогорского и Кировского районов Крым произошло массовое ДТП

13:03 22.07.2022 (обновлено: 13:05 22.07.2022)
 
© МЧС Республики КрымДТП с участием пяти автомобилей на трассе "Таврида"
ДТП с участием пяти автомобилей на трассе Таврида
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На границе Белогорского и Кировского районов Крыма произошло ДТП с участием пяти легковых автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Авария произошла накануне на участке трассы "Таврида". К месту происшествия выехали спасатели отряда "Крым-Спас", сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.
"На месте происшествия спасатели оказали содействие сотрудникам "скорой". Также произвели необходимый комплекс противопожарных мер и обеспечили беспрепятственный проезд для других автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека", - уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, в этот же день еще одна авария произошла в селе Перевальном под Симферополем: водитель легкового Ford не справился с управлением, выехала пределы дороги, после чего автомобиль перевернулся.
Спасатели оказали пострадавшим водителю и пассажиру первую доврачебную помощь и транспортировали их в карету скорой помощи.
© МЧС Республики КрымДТП в селе Перевальное Симферопольского района. 21.07.22
ДТП в селе Перевальное Симферопольского района. 21.07.22
© МЧС Республики Крым
ДТП в селе Перевальное Симферопольского района. 21.07.22
 
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