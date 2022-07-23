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Днепровская вода заполняет наливные водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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https://crimea.ria.ru/20220723/dneprovskaya-voda-zapolnyaet-nalivnye-vodokhranilischa-kryma-1123928729.html
Днепровская вода заполняет наливные водохранилища Крыма
Днепровская вода заполняет наливные водохранилища Крыма - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Днепровская вода заполняет наливные водохранилища Крыма
Наливные водохранилища республики заполняются из Северо-Крымского канала, риска дефицита воды на сегодняшний день нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T18:39
2022-07-23T17:20
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
крым
северо-крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Наливные водохранилища республики заполняются из Северо-Крымского канала, риска дефицита воды на сегодняшний день нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Новик подчеркнул, что сейчас все регионы полуострова имеют достаточный запас воды, и даже с учетом возросшего в курортный сезон потребления недостатка ресурса нет.Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что Крым ежедневно получает из Северо-Крымского канала более 1,7 миллиона кубометров воды. С момента возобновления подачи на полуостров поставлено уже около 250 миллионов кубов.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
https://crimea.ria.ru/20220630/v-severo-krymskiy-kanal-prishla-dneprovskaya-ryba-1123711768.html
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вода в крыму, крым, северо-крымский канал
Днепровская вода заполняет наливные водохранилища Крыма

Директор "Воды Крыма": наливные водохранилища республики заполняются днепровской водой

18:39 23.07.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Наливные водохранилища республики заполняются из Северо-Крымского канала, риска дефицита воды на сегодняшний день нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
"Водохранилища естественного стока заполнены под 100%. Последние несколько месяцев также идет закачка водохранилищ наливных, которые ранее закачивались из Северо-Крымского канала, и после его остановки подъем воды в них осуществлялся из артезианских скважин. И сейчас наливные водохранилища, которые обеспечивают питьевой водой Керченский полуостров, опять заполняются из Северо-Крымского канала", - сообщил он.
Новик подчеркнул, что сейчас все регионы полуострова имеют достаточный запас воды, и даже с учетом возросшего в курортный сезон потребления недостатка ресурса нет.
Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что Крым ежедневно получает из Северо-Крымского канала более 1,7 миллиона кубометров воды. С момента возобновления подачи на полуостров поставлено уже около 250 миллионов кубов.
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В Северо-Крымский канал пришла днепровская рыба
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра по территории Херсонской области Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось в конце февраля после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.
 
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