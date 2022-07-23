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ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице
ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице - РИА Новости Крым, 23.07.2022
ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице
После посещения аквапарка в Анапе госпитализированы 14 человек. Предполагается, что причиной стал технический сбой из-за которого в воде повысилась концентрация РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T11:54
2022-07-23T11:54
2022-07-23T11:43
анапа
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. После посещения аквапарка в Анапе госпитализированы 14 человек. Предполагается, что причиной стал технический сбой из-за которого в воде повысилась концентрация хлора. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края пишет РИА Новости.Отмечается, что в пятницу за медицинской помощью обратились пятеро детей и четверо взрослых, в субботу число пострадавших достигло 14 человек.Уточняется, что пациентов готовят к выписке из отделения.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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анапа, происшествия
ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице
В Анапе после посещения аквапарка пострадали 14 человек, девять – в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. После посещения аквапарка в Анапе госпитализированы 14 человек. Предполагается, что причиной стал технический сбой из-за которого в воде повысилась концентрация хлора. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края пишет РИА Новости.
Отмечается, что в пятницу за медицинской помощью обратились пятеро детей и четверо взрослых, в субботу число пострадавших достигло 14 человек.
"По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, всего за медицинской помощью обратились 14 человек, девять из них были госпитализированы. На данный момент их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пациентов готовят к выписке из отделения.