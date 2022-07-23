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ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице

ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице - РИА Новости Крым, 23.07.2022

ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице

После посещения аквапарка в Анапе госпитализированы 14 человек. Предполагается, что причиной стал технический сбой из-за которого в воде повысилась концентрация РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T11:54

2022-07-23T11:54

2022-07-23T11:43

анапа

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. После посещения аквапарка в Анапе госпитализированы 14 человек. Предполагается, что причиной стал технический сбой из-за которого в воде повысилась концентрация хлора. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края пишет РИА Новости.Отмечается, что в пятницу за медицинской помощью обратились пятеро детей и четверо взрослых, в субботу число пострадавших достигло 14 человек.Уточняется, что пациентов готовят к выписке из отделения.

анапа

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, происшествия