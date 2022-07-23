Рейтинг@Mail.ru
ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220723/chp-v-akvaparke-anapy-devyat-chelovek-v-bolnitse-1123936451.html
ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице
ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице - РИА Новости Крым, 23.07.2022
ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице
После посещения аквапарка в Анапе госпитализированы 14 человек. Предполагается, что причиной стал технический сбой из-за которого в воде повысилась концентрация РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T11:54
2022-07-23T11:43
анапа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123936421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f4a4c6e480f54132a721bf2781a3724.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. После посещения аквапарка в Анапе госпитализированы 14 человек. Предполагается, что причиной стал технический сбой из-за которого в воде повысилась концентрация хлора. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края пишет РИА Новости.Отмечается, что в пятницу за медицинской помощью обратились пятеро детей и четверо взрослых, в субботу число пострадавших достигло 14 человек.Уточняется, что пациентов готовят к выписке из отделения.
анапа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123936421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffb03953013f997bd40d9f847eccc90f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, происшествия
ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице

В Анапе после посещения аквапарка пострадали 14 человек, девять – в больнице

11:54 23.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАквапарк в Анапе
Аквапарк в Анапе - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. После посещения аквапарка в Анапе госпитализированы 14 человек. Предполагается, что причиной стал технический сбой из-за которого в воде повысилась концентрация хлора. Об этом со ссылкой на оперштаб Краснодарского края пишет РИА Новости.
Отмечается, что в пятницу за медицинской помощью обратились пятеро детей и четверо взрослых, в субботу число пострадавших достигло 14 человек.
"По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, всего за медицинской помощью обратились 14 человек, девять из них были госпитализированы. На данный момент их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пациентов готовят к выписке из отделения.
 
АнапаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Когда курс рубля станет прежним – прогноз Совфеда
12:34Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев
12:13В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб
11:54ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице
11:37Ливни, подтопления и смерч: непогода обрушилась на Краснодарский край
11:13Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
10:56Пьяное ДТП в Севастополе: двое в больнице
10:29Украине предрекли потерю союзника в ЕС
10:00В Крыму стартовали показы отечественной "Выжившей"
09:35ВСУ нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС
09:30В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ
09:12На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение
08:45"Сахарная" привычка: как победить свою зависимость
08:23Диетолог назвал продукты, которые помогут в борьбе с плохим холестерином
08:01Готов ли Симферополь к обильным осадкам – мнение
03:30Власти Херсонской области назвали бредом план ВСУ наступать на регион
00:01В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 23 июля
21:59Главные события и комментарии дня: 22 июля
21:21Кому опасно есть помидоры
Лента новостейМолния