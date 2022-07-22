https://crimea.ria.ru/20220722/vs-rf-unichtozhili-sklady-s-vooruzheniem-i-komandnye-punkty-vsu-1123927153.html

ВС РФ уничтожили склады с вооружением и командные пункты ВСУ

ВС РФ уничтожили склады с вооружением и командные пункты ВСУ - РИА Новости Крым, 22.07.2022

ВС РФ уничтожили склады с вооружением и командные пункты ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили склады с вооружением и командные пункты ВСУ, сбили 12 беспилотников и перехватили две ракеты "Ураган" в Харьковской... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T12:39

2022-07-22T12:39

2022-07-22T12:44

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили склады с вооружением и командные пункты ВСУ, сбили 12 беспилотников и перехватили две ракеты "Ураган" в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, удары по объектам противника продолжает наносить авиация, ракетчики и артиллеристы. За сутки ими поражено шесть пунктов управления, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в ДНР и на территории Запорожской области. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Черевковки ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Российскими средствами ПВО за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Топольского и Малой Камышевахи Харьковской области", - перечислил Конашенков.ВСУ добивают "Славию": из-за постоянных атак завод горит больше месяца >>Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220721/rossiyskie-voyska-nanesli-vsu-otvetnyy-udar-za-obstrel-khersona-1123912980.html

https://crimea.ria.ru/20220720/lavrov-zayavil-o-rasshirenii-geograficheskikh-zadach-spetsoperatsii-na-ukraine-1123905557.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков