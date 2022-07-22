https://crimea.ria.ru/20220722/politolog-otsenil-plany-sbu-zachistit-nikolaev-ot-neloyalnykh-ukraintsev-1123929684.html

Политолог оценил планы СБУ зачистить Николаев от нелояльных украинцев

Политолог оценил планы СБУ зачистить Николаев от нелояльных украинцев - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Политолог оценил планы СБУ зачистить Николаев от нелояльных украинцев

Намерение СБУ провести массовую зачистку Николаева от "неблагонадежных" граждан свидетельствует о росте пораженческих настроений киевского режима и,... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T14:43

2022-07-22T14:43

2022-07-22T14:43

радио "спутник в крыму"

политика

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Намерение СБУ провести массовую зачистку Николаева от "неблагонадежных" граждан свидетельствует о росте пораженческих настроений киевского режима и, следовательно, усилении ненависти ко всему русскому. Такое мнение высказал политолог Александр Форманчук.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что СБУ готовится провести в Николаеве масштабную операцию по выявлению нелояльных Украине граждан. Планируются рейды по домам и патрули на улицах, которые будут просматривать мобильные телефоны граждан, изучать исходящий трафик и биллинг на звонки и контакты в России, проверять родственные связи и друзей.Эксперт отметил, что юг Украины всегда отличался тем, что значительная часть населения дружески настроена по отношению к России."Это никуда не ушло, и киевский режим прекрасно понимает, что близится время, когда закончив донецкую операцию, мы все равно займемся освобождением Николаева и Одессы. Это принципиально важное направление. Отсечь Украину от выхода к морю – это стратегическая задача. В Киеве это прекрасно понимают, поэтому пытаются сегодня держать население на подконтрольных территориях в оковах страха", – считает политолог.

https://crimea.ria.ru/20220722/vozmozhna-li-novaya-voyna-v-pridnestrove--mnenie-1123928566.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, специальная военная операция рф на украине