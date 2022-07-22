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Политолог оценил планы СБУ зачистить Николаев от нелояльных украинцев - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Политолог оценил планы СБУ зачистить Николаев от нелояльных украинцев
Политолог оценил планы СБУ зачистить Николаев от нелояльных украинцев - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Политолог оценил планы СБУ зачистить Николаев от нелояльных украинцев
Намерение СБУ провести массовую зачистку Николаева от "неблагонадежных" граждан свидетельствует о росте пораженческих настроений киевского режима и,... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T14:43
2022-07-22T14:43
радио "спутник в крыму"
политика
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Намерение СБУ провести массовую зачистку Николаева от "неблагонадежных" граждан свидетельствует о росте пораженческих настроений киевского режима и, следовательно, усилении ненависти ко всему русскому. Такое мнение высказал политолог Александр Форманчук.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что СБУ готовится провести в Николаеве масштабную операцию по выявлению нелояльных Украине граждан. Планируются рейды по домам и патрули на улицах, которые будут просматривать мобильные телефоны граждан, изучать исходящий трафик и биллинг на звонки и контакты в России, проверять родственные связи и друзей.Эксперт отметил, что юг Украины всегда отличался тем, что значительная часть населения дружески настроена по отношению к России."Это никуда не ушло, и киевский режим прекрасно понимает, что близится время, когда закончив донецкую операцию, мы все равно займемся освобождением Николаева и Одессы. Это принципиально важное направление. Отсечь Украину от выхода к морю – это стратегическая задача. В Киеве это прекрасно понимают, поэтому пытаются сегодня держать население на подконтрольных территориях в оковах страха", – считает политолог.
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РИА Новости Крым
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политика, специальная военная операция рф на украине
Политолог оценил планы СБУ зачистить Николаев от нелояльных украинцев

Политолог Форманчук: зачистка Николаева говорит о росте пораженческих настроений в Киеве

14:43 22.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Намерение СБУ провести массовую зачистку Николаева от "неблагонадежных" граждан свидетельствует о росте пораженческих настроений киевского режима и, следовательно, усилении ненависти ко всему русскому. Такое мнение высказал политолог Александр Форманчук.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что СБУ готовится провести в Николаеве масштабную операцию по выявлению нелояльных Украине граждан. Планируются рейды по домам и патрули на улицах, которые будут просматривать мобильные телефоны граждан, изучать исходящий трафик и биллинг на звонки и контакты в России, проверять родственные связи и друзей.
"Это природа украинского фашизма, ни убавить, ни прибавить. По мере углубления пораженческих настроений растет ненависть ко всему русскому и пророссийскому", – сказал Форманчук в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт отметил, что юг Украины всегда отличался тем, что значительная часть населения дружески настроена по отношению к России.
"Это никуда не ушло, и киевский режим прекрасно понимает, что близится время, когда закончив донецкую операцию, мы все равно займемся освобождением Николаева и Одессы. Это принципиально важное направление. Отсечь Украину от выхода к морю – это стратегическая задача. В Киеве это прекрасно понимают, поэтому пытаются сегодня держать население на подконтрольных территориях в оковах страха", – считает политолог.
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