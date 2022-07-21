США докупят HIMARS для наращивания поставок Украине – глава ЦАМТО
Глава ЦАМТО Коротченко: США закупят комплексы HIMARS для отправки Украине старых образцов
16:08 21.07.2022 (обновлено: 16:24 21.07.2022)
© GIUSEPPE CACACEАмериканская ракетная установка M142 . Фото GIUSEPPE CACACE / AFP
© GIUSEPPE CACACE
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. США планируют провести дополнительную закупку ракетных комплексов HIMARS, чтобы нарастить поставки старых модификаций вооружения на Украину, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.
"Очевидно, что новые модификации будут поступать на вооружение американской армии, в то время как Киеву будут отгружать старые установки из американских арсеналов или из наличия сил США в Европе", - сказал Коротченко, комментируя данные с правительственного сайта США о закупке от 120 до 480 систем залпового огня.
Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 700 миллионов долларов, после чего украинской армии были переданы РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заявили, что поставки осуществляются при условии, что ВСУ не будут использовать эти системы для нанесения ударов по территории России.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что военные не планируют удары дальнобойными ракетами по РФ. Однако в МИД России и в Кремле заявили, что не верят этим обещаниям Киева.