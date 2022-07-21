https://crimea.ria.ru/20220721/ssha-dokupyat-himars-dlya-naraschivaniya-postavok-ukraine-schitaet-glava-tsamto-1123918716.html

США докупят HIMARS для наращивания поставок Украине – глава ЦАМТО

США докупят HIMARS для наращивания поставок Украине – глава ЦАМТО - РИА Новости Крым, 21.07.2022

США докупят HIMARS для наращивания поставок Украине – глава ЦАМТО

США планируют провести дополнительную закупку ракетных комплексов HIMARS, чтобы нарастить поставки старых модификаций вооружения на Украину, считает директор... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T16:08

2022-07-21T16:08

2022-07-21T16:24

украина

сша

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. США планируют провести дополнительную закупку ракетных комплексов HIMARS, чтобы нарастить поставки старых модификаций вооружения на Украину, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 700 миллионов долларов, после чего украинской армии были переданы РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заявили, что поставки осуществляются при условии, что ВСУ не будут использовать эти системы для нанесения ударов по территории России.Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что военные не планируют удары дальнобойными ракетами по РФ. Однако в МИД России и в Кремле заявили, что не верят этим обещаниям Киева.

https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html

украина

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2022

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украина, сша, нато