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Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку
Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с поста главы правительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщает РИА РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T13:28
2022-07-21T13:28
2022-07-21T13:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с поста главы правительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщает РИА Новости."Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в сенате вновь заявил о своей отставке и отставке правительства, которым он руководит. Президент республики принял это к сведению", — отметили в канцелярии главы государства.Уточняется, что правительство "остается в должности для решения текущих вопросов". Президент Маттарелла в четверг после обеда планирует встречу с председателями палат национального парламента Роберто Фико и Элизабеттой Казеллати для обсуждения грядущего роспуска парламента.Глава правительства Драги на прошлой неделе сообщил о решении покинуть пост, несмотря на то, что сенат выразил доверие его кабинету. При этом одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, из-за чего Драги заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тогда президент не принял отставку премьера и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.Накануне сенат вновь рассматривал вопрос о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Однако три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — опять голосовать не стали.
https://crimea.ria.ru/20220714/prezident-italii-ne-prinyal-otstavku-premera-dragi-1123848906.html
https://crimea.ria.ru/20220611/v-italii-podpisyvayut-petitsiyu-za-rassledovanie-prestupleniy-vsu-v-donbasse-1123515068.html
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РИА Новости Крым
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италия, в мире, политика
Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги снова подал в отставку
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с поста главы правительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщает РИА Новости.
"Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в сенате вновь заявил о своей отставке и отставке правительства, которым он руководит. Президент республики принял это к сведению", — отметили в канцелярии главы государства.
Уточняется, что правительство "остается в должности для решения текущих вопросов". Президент Маттарелла в четверг после обеда планирует встречу с председателями палат национального парламента Роберто Фико и Элизабеттой Казеллати для обсуждения грядущего роспуска парламента.
Глава правительства Драги на прошлой неделе сообщил о решении покинуть пост, несмотря на то, что сенат выразил доверие его кабинету. При этом одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, из-за чего Драги заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тогда президент не принял отставку премьера и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.
Накануне сенат вновь рассматривал вопрос о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Однако три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — опять голосовать не стали.