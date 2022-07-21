https://crimea.ria.ru/20220721/popytka-nomer-dva-premer-italii-dragi-opyat-podal-v-otstavku-1123916762.html

Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку

Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с поста главы правительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщает РИА РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T13:28

2022-07-21T13:28

2022-07-21T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с поста главы правительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщает РИА Новости."Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в сенате вновь заявил о своей отставке и отставке правительства, которым он руководит. Президент республики принял это к сведению", — отметили в канцелярии главы государства.Уточняется, что правительство "остается в должности для решения текущих вопросов". Президент Маттарелла в четверг после обеда планирует встречу с председателями палат национального парламента Роберто Фико и Элизабеттой Казеллати для обсуждения грядущего роспуска парламента.Глава правительства Драги на прошлой неделе сообщил о решении покинуть пост, несмотря на то, что сенат выразил доверие его кабинету. При этом одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, из-за чего Драги заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тогда президент не принял отставку премьера и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.Накануне сенат вновь рассматривал вопрос о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Однако три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — опять голосовать не стали.

https://crimea.ria.ru/20220714/prezident-italii-ne-prinyal-otstavku-premera-dragi-1123848906.html

https://crimea.ria.ru/20220611/v-italii-podpisyvayut-petitsiyu-za-rassledovanie-prestupleniy-vsu-v-donbasse-1123515068.html

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