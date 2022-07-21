Рейтинг@Mail.ru
Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220721/popytka-nomer-dva-premer-italii-dragi-opyat-podal-v-otstavku-1123916762.html
Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку
Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с поста главы правительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщает РИА РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T13:28
2022-07-21T13:28
италия
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0e/1123848374_0:105:2517:1521_1920x0_80_0_0_c074f162fdd44623a4b5748a17f6034e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с поста главы правительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщает РИА Новости."Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в сенате вновь заявил о своей отставке и отставке правительства, которым он руководит. Президент республики принял это к сведению", — отметили в канцелярии главы государства.Уточняется, что правительство "остается в должности для решения текущих вопросов". Президент Маттарелла в четверг после обеда планирует встречу с председателями палат национального парламента Роберто Фико и Элизабеттой Казеллати для обсуждения грядущего роспуска парламента.Глава правительства Драги на прошлой неделе сообщил о решении покинуть пост, несмотря на то, что сенат выразил доверие его кабинету. При этом одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, из-за чего Драги заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тогда президент не принял отставку премьера и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.Накануне сенат вновь рассматривал вопрос о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Однако три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — опять голосовать не стали.
https://crimea.ria.ru/20220714/prezident-italii-ne-prinyal-otstavku-premera-dragi-1123848906.html
https://crimea.ria.ru/20220611/v-italii-podpisyvayut-petitsiyu-za-rassledovanie-prestupleniy-vsu-v-donbasse-1123515068.html
италия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0e/1123848374_175:0:2343:1626_1920x0_80_0_0_ca5f88bfa37b112e292c10d3386ae4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
италия, в мире, политика
Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги снова подал в отставку

13:28 21.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с поста главы правительства. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента страны сообщает РИА Новости.
"Президент Республики Серджо Маттарелла принял сегодня утром в Квиринальском дворце председателя Совета министров профессора Марио Драги, который после сообщения о вчерашнем обсуждении и голосовании в сенате вновь заявил о своей отставке и отставке правительства, которым он руководит. Президент республики принял это к сведению", — отметили в канцелярии главы государства.
На крыше замка Святого Ангела в Риме - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 21:25
Президент Италии не принял отставку премьера Драги
Уточняется, что правительство "остается в должности для решения текущих вопросов". Президент Маттарелла в четверг после обеда планирует встречу с председателями палат национального парламента Роберто Фико и Элизабеттой Казеллати для обсуждения грядущего роспуска парламента.
Глава правительства Драги на прошлой неделе сообщил о решении покинуть пост, несмотря на то, что сенат выразил доверие его кабинету. При этом одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, из-за чего Драги заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тогда президент не принял отставку премьера и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.
Флаг Италии
11 июня, 20:13
В Италии подписывают петицию за расследование преступлений ВСУ в Донбассе
Накануне сенат вновь рассматривал вопрос о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Однако три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — опять голосовать не стали.
 
ИталияВ миреПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49ФСБ внесла батальон Ислямова в список террористических организаций
14:40Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе
14:37День ВМФ в Севастополе пройдет без парада
13:47Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС
13:28Попытка номер два: премьер Италии Драги опять подал в отставку
13:08ВС России поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске
12:51В Одесской области уничтожили более 600 боевиков и наемников
12:35Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе – МИД РФ
12:14Антоновский мост после атаки ВСУ: что с движением транспорта
11:56Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти
11:50Киев будет тестировать натовское оружие на украинцах – Захарова
11:43"Северный поток" возобновил работу
11:18Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить
10:51Шторм обрушился на Крым
10:32Суды Крыма эвакуируют из-за угрозы минирования
10:19Рост заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
10:09Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона
09:44Избил вазой и ограбил пенсионерку: в Крыму осудят жителя Татарстана
09:38Еще 300 детей из Донбасса прибыли на отдых в Крым
09:14Часть Крыма осталась без воды
Лента новостейМолния