https://crimea.ria.ru/20220721/kakoy-segodnya-prazdnik-21-iyulya-1123895340.html

Какой сегодня праздник: 21 июля

Какой сегодня праздник: 21 июля - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Какой сегодня праздник: 21 июля

В этот день Герострат сжег храм Артемиды, в Бельгии отмечают Национальный день. А еще 21 июля родился знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй и советский и... РИА Новости Крым, 20.07.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В этот день Герострат сжег храм Артемиды, в Бельгии отмечают Национальный день. А еще 21 июля родился знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй и советский и российский юморист Михаил Задорнов.Что празднуют в миреЕжегодно 21 июля в Бельгии отмечают главный праздник страны – Национальный день, также известный под названием Национальный бельгийский фестиваль.После Бельгийской революции 1830 года, которая де-факто привела Бельгию к независимости от Нидерландов, новообразованный национальный конгресс решил, что страна будет королевством. Главой государства предложили стать Леопольду I. Тот принял предложение и вскоре прибыл в Брюссель21 июля 1830 года Леопольд I официально получил власть. Примечательно, что король бельгийцев в 1799 году был принят на русскую службу подполковником. Также он был в родстве с российским императорским домом: его сестра Анна Федоровна была женой наследника Константина, а сестра Антония – замужем за братом императрицы Марии Федоровны. Благодаря службе Леопольд научился бегло говорить по-русски. В этот день в Бельгии на Гранд-Плас, главной площади Брюсселя, проводится военный парад, после которого на улицах города начинаются народные гуляния. Они сопровождаются игрой оркестров, выступлением музыкантов, актеров, клоунов. Завершается праздник грандиозным салютом.21 июля празднуется народный праздник Казанская летняя (Прокопьев день). В этот день православные вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани, а также чтят память мученика Прокопия Кесарийского и праведного Прокопия, Устюжского чудотворца.Праздник имеет и другое название – "Зажинки", так как в это время было принято проводить последние земледельческие работы. Наши предки работали до рассвета, прежде помолившись святому Прокопию. Оторваться от дела можно было только собрав девять связок. Первый сноп всегда считался самым важным. Его хранили в доме в углу у икон, а осенью им выгоняли насекомых.Знаменательные событияВ далеком 356 году до н.э в ночь с 20 на 21 июля житель древнегреческого города Эфеса (ныне территория Турции) Герострат сжег храм Артемиды. Величественное сооружение было не только культурным, но и финансово-деловым центром. В свое время храм пощадили даже жесткие персы, который захватили Эфес парой десятилетий ранее.По официальной версии, Герострат сжег храм, чтобы добыть себе вечную славу. Власти казнили преступника и запретили кому-либо упоминать его имя. Однако случилось все совсем наоборот. Личностью Герострата заинтересовались летописцы, и его имя все же вошло в историю. Получается, что преступник все-таки добился своего. В наше время выражение "геростратова слава" употребляется исключительно в связи с позором, который будет длиться вечно.21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялась коронация Михаила Федоровича Романова, который был родоначальником новой династии Романовых - последней правящей династии в Российской Империи.На тот момент Романову исполнилось 16 лет. Ему досталась совершенно разоренная страна, окруженная врагами и раздираемая внутренними клановыми распрями. Однако, несмотря на свой юный возраст, он смог поднять государство с колен. Романов правил 32 года и за это время добился многих успехов: изменил систему централизованной власти, смог повысить уровень торговли и хозяйственную деятельность страны, что было непросто после Смутного времени.Кроме этого, он присоединил к России Прибайкалье, Якутию и вывел Россию к Тихому океану. Реорганизовал русскую Армию, в которой создал рейтарский, драгунский, солдатский полки, а также основал первый железоделательный завод в России под Тулой, который работает до сих пор.В 1983 году на советской антарктической станции "Восток", расположенной в Восточной Антарктиде, была зарегистрирована самая низкая температура на планете за всю историю наблюдения − 89,2 по Цельсию. Станцию, на которой зафиксировали рекорд, основали в декабре 1957 года. Толщина ледяного покрова под ней составляет около трех километров, а климатические условия в районе станции – одни из тяжелейших на Земле. Всего два месяца в году среднемесячная температура воздуха превышает -40 и четыре месяца -60. С марта по октябрь стоят суровые морозы, и только в ноябре наступают относительно комфортные условия. Станция расположена на высоте трех километров над уровнем моря, что вызывает острую нехватку кислорода.Что происходит с мозгом человека от холода - исследование >>Акклиматизация к таким условиям продолжается от одной недели до одного-двух месяцев и сопровождается головокружением и мельканием в глазах, кровотечениями из носа, тошнотой, слабостью, рвотой и потерей веса.Кто родилсяВ 1816 году родился журналист, бизнесмен, основатель британского информационного агентства "Рейтер" Пол Джулиус Рейтер. Он родился в Германии, однако в 1848 году эмигрировал в Париж, где устроился в телеграфное агентство Гаваса (будущее "Франс-Пресс"). Рейтер прославился благодаря оперативным сообщениям о революционной активности того времени, которые молниеносно доставлялись почтовыми голубями между Ахеном (Германия) и Брюсселем (Бельгия).Позже он перебрался в Лондон, где в 1851 году основал собственное агентство, сообщавшее свежие новости с городской биржи. Для их передачи в Париж он использовал телеграфный кабель. Позже агентство расширило охват тем и вскоре заработало репутацию самого оперативного новостного агрегатора. В частности, "Рейтер" стало первым, кто сообщил об убийстве американского президента Авраама Линкольна.Сейчас "Рейтер" – одно из крупнейших международных агентств новостей и финансовой информации.В 1899 году родился американский писатель, журналист и лауреат Нобелевской премии Эрнест Хемингуэй. Широкую известность писатель получил благодаря как своим романам и многочисленным рассказам, так и своей жизнью, наполненной приключениями и неожиданностями. Его краткий и насыщенный стиль значительно повлиял на литературу XX века.Мать Хемингуэя была эксцентричной и эмоциональной, отец – замкнутым и суровым. Именно он привил будущему писателю любовь к природе. В дальнейшем это хобби переросло в настоящую страсть к приключениям.С начала Первой мировой войны он отчаянно хотел попасть на фронт, однако травма глаза стала ему преградой. Несмотря на это, писатель добился своего и побывал на войне в качестве шофера в Красном кресте. Спасая раненого солдата, он попал под перекрестный огонь и лишь чудом остался жив. Однако полученные многочисленные раны всю жизнь напоминали ему об ужасах войны, которые в дальнейшем он описал в романе "Прощай, оружие!".После войны он знакомится с экстравагантной писательницей Гертрудой Стайн, ставшей для него настоящим учителем. Жемчужиной творчества Хемингуэя стала его повесть "Старик и море", за которую в 1953 году он был награжден Пулитцеровской премией. Спустя год это произведение принесло писателю Нобелевскую премию по литературе.На склоне лет Хемингуэй жестоко страдал от многих серьезных заболеваний, его преследовали депрессия в совокупности с паранойей. Его пытались лечить, однако это не принесло результатов, и 2 июля 1961 года он покончил жизнь самоубийством.В 1948 году родился советский и российский писатель-сатирик, юморист и артист эстрады Михаил Задорнов. Он также был автором гипотез в области этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критикуются научным сообществом. Например, считал Задорнов, слово богатырь образовано из двух слов — "бог" и "тырить" ("тырить" означало "копить"). Богатырь – тот, кто в себе Бога накопил.Кроме этого, юморист был широко известен своей сатирой, посвященной антиамериканизму в России, и фактически создал на этом собственный бренд юмористических произведений со слоганом "ну тупые!", упоминание которого позже назвали неуместным. В знак протеста против дискриминации России на зимней Олимпиаде 2002 года Задорнов аннулировал американскую визу, демонстративно перечеркнул ее черной гелевой ручкой в прямом эфире программы "Зеркало".В 1951 году родился американский актер, сценарист, лауреат "Оскара" и стендап-комик Робин Уильямс. Его кинокарьера включала в себя много работ известных режиссеров, например "Москва на Гудзоне" Пола Мазурски, "Капитан Крюк" Стивена Спилберга, "Джуманджи" Джо Джонстона. Кроме этого, Уильямс озвучивал персонажа Джинна в мультфильме "Алладин". В целом за свою актерскую карьеру он снялся приблизительно в 100 кинокартинах.На голливудской "Аллее славы" размещена звезда с именем Уильямса за вклад в развитие киноиндустрии. Актер страдал от многих болезней. В 2014 году он покончил с собой.21 июля родились российский эстрадный певец Авраам Руссо, российская актриса Нона Гришаева, российский актер Илья Носков, американский киноактер Джош Хартнетт и другие.

https://crimea.ria.ru/20210128/Na-urovne-Magellana-i-Kuka-russkiy-otkryvatel-Antarktidy_-1117897117.html

https://crimea.ria.ru/20210722/On-lyubil-Krym-chto-govoril-Zadornov-o-poluostrove-1112665769.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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