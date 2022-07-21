https://crimea.ria.ru/20220721/kak-poborot-trevozhnost---chetyre-soveta-psikhologa-1123920624.html
Как побороть тревожность - четыре совета психолога
Как побороть тревожность - четыре совета психолога - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Как побороть тревожность - четыре совета психолога
Тревожиться по разным поводам абсолютно нормально, но если это чувство не покидает вас более полугода - это может быть свидетельством расстройства. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T21:58
2022-07-21T21:58
2022-07-21T20:21
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Тревожиться по разным поводам абсолютно нормально, но если это чувство не покидает вас более полугода - это может быть свидетельством расстройства. Об этом рассказала "Радио 1" психолог Эльвира Наумова. По ее словам, когда речь идет о затяжной тревожности, поможет только специалист. Если же речь идет о ситуативном состоянии, его можно победить самостоятельно.Второй совет - расслабляющая музыка. Лучше всего, по мнению Наумовой, работают произведения Моцарта. Третий - механическая ручная работа. Кроме того, хорошо поможет техника "заземления"."Сначала надо найти пять вещей, которые вы можете увидеть на данный момент и рассмотреть их внимательно. Затем нужно найти четыре вещи, которые вы можете потрогать, и ощутить их тактильно. Следом надо найти три вещи, которые вы можете сейчас услышать и прислушаться к звукам вокруг. Еще надо найти две вещи, которые вы можете понюхать и одну вещь, которую вы можете попробовать на вкус", — объяснила доктор.Ранее психолог Александр Коридзе научил побеждать ночные кошмары
https://crimea.ria.ru/20220714/pochemu-defitsit-tovarov-volnuet-rossiyan-bolshe-chem-yadernaya-ugroza-1123835876.html
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здоровье, совет эксперта
Как побороть тревожность - четыре совета психолога
Психолог Наумова назвала четыре способа побороть чувство тревоги
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым.
Тревожиться по разным поводам абсолютно нормально, но если это чувство не покидает вас более полугода - это может быть свидетельством расстройства. Об этом рассказала "Радио 1"
психолог Эльвира Наумова.
По ее словам, когда речь идет о затяжной тревожности, поможет только специалист. Если же речь идет о ситуативном состоянии, его можно победить самостоятельно.
Первое, что нужно сделать - применить дыхательную практику, советует эксперт. Для этого закрыть глаза, сосредоточиться на своем дыхании, вдыхать через нос на четыре счета, а затем задерживать дыхание и продолжать считать до семи. Далее медленно выдыхать. Такое упражнение следует повторить несколько раз.
Второй совет - расслабляющая музыка. Лучше всего, по мнению Наумовой, работают произведения Моцарта. Третий - механическая ручная работа. Кроме того, хорошо поможет техника "заземления".
"Сначала надо найти пять вещей, которые вы можете увидеть на данный момент и рассмотреть их внимательно. Затем нужно найти четыре вещи, которые вы можете потрогать, и ощутить их тактильно. Следом надо найти три вещи, которые вы можете сейчас услышать и прислушаться к звукам вокруг. Еще надо найти две вещи, которые вы можете понюхать и одну вещь, которую вы можете попробовать на вкус", — объяснила доктор.
Ранее психолог Александр Коридзе научил побеждать ночные кошмары