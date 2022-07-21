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Гроссмейстер из Крыма устроит в России международные шахматные турниры - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Гроссмейстер из Крыма устроит в России международные шахматные турниры
Гроссмейстер из Крыма устроит в России международные шахматные турниры - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Гроссмейстер из Крыма устроит в России международные шахматные турниры
Идея о создании альтернативы FIDE пока не получила своего развития, однако уже осенью в России пройдет серия международных шахматных турниров, где встретятся... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-21T07:23
2022-07-20T15:50
спорт
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Идея о создании альтернативы FIDE пока не получила своего развития, однако уже осенью в России пройдет серия международных шахматных турниров, где встретятся сильнейшие шахматисты из России и других стран. Об этом рассказал российский гроссмейстер Сергей Карякин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", приуроченной к Международному дню шахмат.Ранее Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина на полгода за высказанную им в социальной сети поддержку спецоперации России на Украине. Реакцией гроссмейстера стало заявление о намерении создать новую федерацию со своими спонсорами, которые будут организовывать международные турниры и розыгрыш чемпионата мира с большим призовым фондом."Пока у меня альтернативу FIDE не удалось создать. Одних моих усилий недостаточно. Когда я говорил эти слова, конечно, они были продиктованы обидой, но, с другой стороны, это был посыл российской шахматной федерации, что нужно создавать что-то другое. Однако они считают, что нужно сотрудничать с FIDE, хотя, на мой взгляд, мы бы могли сделать вместе многое. Жаль, что российская шахматная федерация не пошла по этому пути, но, может быть, в какой-то момент пойдет, поскольку поймет, что от международных шахмат какой-то поддержки нам ждать не стоит", - предположил Карякин.При этом уже осенью в России все же состоятся международные шахматные турниры, в которых спортсмен принимает участие, в том числе в качестве организатора.Говоря в целом о перспективах российских шахмат, он оценил работу российской шахматной федерации по взаимодействию со странами востока."Решение перейти из европейского шахматного союза в Азию - это правильно. Там и конкуренция выше, и соперники сильнее. В такой конкуренции с индийскими, китайскими шахматистами будут коваться наши таланты, и, я надеюсь, что подобные соревнования будут в ближайшее время проводиться. Но пока этот переход только на словах. Думаю, нужно все это оформить юридически. Если это удастся сделать, это будет очень хорошо", - считает Карякин.Ранее он заявил о необходимости развивать детское шахматное направление, которому сейчас в стране, по его мнению, уделяется недостаточно внимания.
https://crimea.ria.ru/20220324/legenda-mirovykh-shakhmat-otsenil-ideyu-karyakina-sozdat-alternativu-fide-1122746909.html
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спорт, российская федерация (россия, рф), общество
Гроссмейстер из Крыма устроит в России международные шахматные турниры

Карякин станет соорганизатором международных альтернативных шахматных турниров

07:23 21.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Идея о создании альтернативы FIDE пока не получила своего развития, однако уже осенью в России пройдет серия международных шахматных турниров, где встретятся сильнейшие шахматисты из России и других стран. Об этом рассказал российский гроссмейстер Сергей Карякин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", приуроченной к Международному дню шахмат.
Ранее Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина на полгода за высказанную им в социальной сети поддержку спецоперации России на Украине. Реакцией гроссмейстера стало заявление о намерении создать новую федерацию со своими спонсорами, которые будут организовывать международные турниры и розыгрыш чемпионата мира с большим призовым фондом.
"Пока у меня альтернативу FIDE не удалось создать. Одних моих усилий недостаточно. Когда я говорил эти слова, конечно, они были продиктованы обидой, но, с другой стороны, это был посыл российской шахматной федерации, что нужно создавать что-то другое. Однако они считают, что нужно сотрудничать с FIDE, хотя, на мой взгляд, мы бы могли сделать вместе многое. Жаль, что российская шахматная федерация не пошла по этому пути, но, может быть, в какой-то момент пойдет, поскольку поймет, что от международных шахмат какой-то поддержки нам ждать не стоит", - предположил Карякин.
Гроссмейстер Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:56
Легенда мировых шахмат оценил идею Карякина создать альтернативу FIDE
При этом уже осенью в России все же состоятся международные шахматные турниры, в которых спортсмен принимает участие, в том числе в качестве организатора.
"Планирую участвовать в организации турниров для сильнейших шахматистов России и иностранцев, которые к нам хорошо относятся. Первый такой турнир начнется ближе к осени. Думаю, он должен быть образцом. Главный лозунг - "Спорт вне политики". Мы будем приглашать сильнейших, но с упором на некоторых российских гроссмейстеров, поскольку они не везде сейчас могут участвовать и их надо поддерживать", - рассказал шахматист.
Говоря в целом о перспективах российских шахмат, он оценил работу российской шахматной федерации по взаимодействию со странами востока.
"Решение перейти из европейского шахматного союза в Азию - это правильно. Там и конкуренция выше, и соперники сильнее. В такой конкуренции с индийскими, китайскими шахматистами будут коваться наши таланты, и, я надеюсь, что подобные соревнования будут в ближайшее время проводиться. Но пока этот переход только на словах. Думаю, нужно все это оформить юридически. Если это удастся сделать, это будет очень хорошо", - считает Карякин.
Ранее он заявил о необходимости развивать детское шахматное направление, которому сейчас в стране, по его мнению, уделяется недостаточно внимания.
 
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