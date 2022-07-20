https://crimea.ria.ru/20220720/v-sevastopole-stroiteli-povredili-drevniy-mogilnik-iiii-veka-nashey-ery-1123906560.html

В Севастополе строители повредили древний могильник I—III века нашей эры

В Севастополе строители повредили древний могильник I—III века нашей эры - РИА Новости Крым, 20.07.2022

В Севастополе строители повредили древний могильник I—III века нашей эры

Уголовное дело возбуждено в Севастополе по факту повреждения и уничтожения объекта культурного наследия – древнего некрополя. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T14:50

2022-07-20T14:50

2022-07-20T14:50

мвд по республике крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Севастополе по факту повреждения и уничтожения объекта культурного наследия – древнего некрополя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.По данным ведомства, речь идет об объекте культурного наследия "Могильник Усть-Бельбекский". На земельном участке в границах этого объекта 36-летний индивидуальный предприниматель из Тюмени планировал возвести капитальное строение, для чего заключил договор с подрядной организацией. Но специалисты "Херсонеса Таврического" выявили на территории древние захоронения, поэтому суд выдал предписание приостановить выполнение строительных работ.Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств вины предпринимателя в противоправной деятельности.

https://crimea.ria.ru/20220627/v-sevastopole-arkheologi-soobschili-o-unikalnoy-nakhodke-ii-veka-v-khersonese-1123673960.html

севастополь

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