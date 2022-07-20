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В Севастополе строители повредили древний могильник I—III века нашей эры
В Севастополе строители повредили древний могильник I—III века нашей эры - РИА Новости Крым, 20.07.2022
В Севастополе строители повредили древний могильник I—III века нашей эры
Уголовное дело возбуждено в Севастополе по факту повреждения и уничтожения объекта культурного наследия – древнего некрополя. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T14:50
2022-07-20T14:50
2022-07-20T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Севастополе по факту повреждения и уничтожения объекта культурного наследия – древнего некрополя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.По данным ведомства, речь идет об объекте культурного наследия "Могильник Усть-Бельбекский". На земельном участке в границах этого объекта 36-летний индивидуальный предприниматель из Тюмени планировал возвести капитальное строение, для чего заключил договор с подрядной организацией. Но специалисты "Херсонеса Таврического" выявили на территории древние захоронения, поэтому суд выдал предписание приостановить выполнение строительных работ.Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств вины предпринимателя в противоправной деятельности.
https://crimea.ria.ru/20220627/v-sevastopole-arkheologi-soobschili-o-unikalnoy-nakhodke-ii-veka-v-khersonese-1123673960.html
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мвд по республике крым, севастополь
В Севастополе строители повредили древний могильник I—III века нашей эры
В Севастополе возбудили уголовное дело о стройке на некрополе I-III веков
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в Севастополе по факту повреждения и уничтожения объекта культурного наследия – древнего некрополя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным ведомства, речь идет об объекте культурного наследия "Могильник Усть-Бельбекский". На земельном участке в границах этого объекта 36-летний индивидуальный предприниматель из Тюмени планировал возвести капитальное строение, для чего заключил договор с подрядной организацией. Но специалисты "Херсонеса Таврического" выявили на территории древние захоронения, поэтому суд выдал предписание приостановить выполнение строительных работ.
"Несмотря на судебное предписание, в нарушение федерального законодательства, строительные работы продолжились, в результате чего причинен ущерб на сумму более 5 миллионов рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители проводят оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств вины предпринимателя в противоправной деятельности.