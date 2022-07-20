https://crimea.ria.ru/20220720/infektsionist-rasskazal-o-riskakh-rasprostraneniya-bubonnoy-chumy-v-rossii-1123910962.html

Инфекционист рассказал о рисках распространения бубонной чумы в России

Инфекционист рассказал о рисках распространения бубонной чумы в России - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Инфекционист рассказал о рисках распространения бубонной чумы в России

Россиянам не стоит опасаться вспышки бубонной чумы, заболевание достаточно изучено и находится под четким государственным надзором профилированных органов. Об... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T20:51

2022-07-20T20:51

2022-07-20T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Россиянам не стоит опасаться вспышки бубонной чумы, заболевание достаточно изучено и находится под четким государственным надзором профилированных органов. Об этом со ссылкой доцента кафедры инфекционных болезней РУДН, врача-инфекциониста Сергея Вознесенского пишет "Москва 24".О выявленном в Китае случае заражения бубонной чумой сообщили СМИ во вторник, 19 июля. В районе, где подтвердился случай заболевания, ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой. В среду в Роспотребнадзоре заявили, что ведомство принимает все меры, чтобы не допустить завоз заболевания в Россию.По словам Вознесенского, подобные новости, в первую очередь, являются сигналом для санитарных органов усилить меры защиты. Населению, при этом, беспокоиться не стоит.Он уточнил, что на пограничных с Китаем российских территориях случаев чумы за последнее время зафиксировано не было.Также специалист напомнил, что источником заболевания являются грызуны и в регионах России, где имеются риски заражения, ведется их четкий контроль.При этом, по его словам, чума имеет несколько форм. Бубонная из них – относительно нетяжелая и поддается профилактике с помощью вакцины.Ранее ученые выяснили, откуда взялась бубонная чума.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, в мире