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Инфекционист рассказал о рисках распространения бубонной чумы в России - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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Инфекционист рассказал о рисках распространения бубонной чумы в России
Инфекционист рассказал о рисках распространения бубонной чумы в России - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Инфекционист рассказал о рисках распространения бубонной чумы в России
Россиянам не стоит опасаться вспышки бубонной чумы, заболевание достаточно изучено и находится под четким государственным надзором профилированных органов. Об... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T20:51
2022-07-20T20:51
здоровье
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Россиянам не стоит опасаться вспышки бубонной чумы, заболевание достаточно изучено и находится под четким государственным надзором профилированных органов. Об этом со ссылкой доцента кафедры инфекционных болезней РУДН, врача-инфекциониста Сергея Вознесенского пишет "Москва 24".О выявленном в Китае случае заражения бубонной чумой сообщили СМИ во вторник, 19 июля. В районе, где подтвердился случай заболевания, ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой. В среду в Роспотребнадзоре заявили, что ведомство принимает все меры, чтобы не допустить завоз заболевания в Россию.По словам Вознесенского, подобные новости, в первую очередь, являются сигналом для санитарных органов усилить меры защиты. Населению, при этом, беспокоиться не стоит.Он уточнил, что на пограничных с Китаем российских территориях случаев чумы за последнее время зафиксировано не было.Также специалист напомнил, что источником заболевания являются грызуны и в регионах России, где имеются риски заражения, ведется их четкий контроль.При этом, по его словам, чума имеет несколько форм. Бубонная из них – относительно нетяжелая и поддается профилактике с помощью вакцины.Ранее ученые выяснили, откуда взялась бубонная чума.
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РИА Новости Крым
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96
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здоровье, в мире
Инфекционист рассказал о рисках распространения бубонной чумы в России

Врач-инфекционист Вознесенский: россиянам не стоит опасаться вспышки бубонной чумы

20:51 20.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВспышка африканской чумы свиней в Новгородской области
Вспышка африканской чумы свиней в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Россиянам не стоит опасаться вспышки бубонной чумы, заболевание достаточно изучено и находится под четким государственным надзором профилированных органов. Об этом со ссылкой доцента кафедры инфекционных болезней РУДН, врача-инфекциониста Сергея Вознесенского пишет "Москва 24".
О выявленном в Китае случае заражения бубонной чумой сообщили СМИ во вторник, 19 июля. В районе, где подтвердился случай заболевания, ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой. В среду в Роспотребнадзоре заявили, что ведомство принимает все меры, чтобы не допустить завоз заболевания в Россию.
По словам Вознесенского, подобные новости, в первую очередь, являются сигналом для санитарных органов усилить меры защиты. Населению, при этом, беспокоиться не стоит.

"Чума относится к природным очаговым заболеваниям. И за этим заболеванием у нас есть очень четкий государственный надзор, который в России осуществляется и Роспотребнадзором, и Россельхознадзором, и ветеринарным надзором", – пояснил врач.

Он уточнил, что на пограничных с Китаем российских территориях случаев чумы за последнее время зафиксировано не было.
Также специалист напомнил, что источником заболевания являются грызуны и в регионах России, где имеются риски заражения, ведется их четкий контроль.
При этом, по его словам, чума имеет несколько форм. Бубонная из них – относительно нетяжелая и поддается профилактике с помощью вакцины.
"Гораздо тяжелее, к примеру, легочная или кишечная. Вот в этом случае прогноз может быть очень неблагоприятный, но такие случаи возникают крайне редко", – заключил он.
Ранее ученые выяснили, откуда взялась бубонная чума.
 
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