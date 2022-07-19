https://crimea.ria.ru/20220719/vlasti-nazvali-feykom-listovki-o-proverke-bomboubezhisch-v-simferopole-1123898875.html

Власти назвали фейком листовки о проверке бомбоубежищ в Симферополе

Власти назвали фейком листовки о проверке бомбоубежищ в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Власти назвали фейком листовки о проверке бомбоубежищ в Симферополе

Расклеенные в многоэтажках Симферополя объявления, в которых от имени руководства администрации города сообщается о якобы готовящейся проверке укрытий для... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T17:25

2022-07-19T17:25

2022-07-19T17:25

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Расклеенные в многоэтажках Симферополя объявления, в которых от имени руководства администрации города сообщается о якобы готовящейся проверке укрытий для населения с перечнем адресов, являются фейком, в ближайшее время коммунальщики очистят подъезды от этих листовок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.Кроме того, информацию о данном факте передадут в правоохранительные органы, добавили в пресс-службе.

https://crimea.ria.ru/20220713/v-mchs-oprovergli-informatsiyu-o-perekrytii-krymskogo-mosta-1123828123.html

симферополь

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2022

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симферополь, общество