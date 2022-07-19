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Власти назвали фейком листовки о проверке бомбоубежищ в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Власти назвали фейком листовки о проверке бомбоубежищ в Симферополе
Власти назвали фейком листовки о проверке бомбоубежищ в Симферополе - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Власти назвали фейком листовки о проверке бомбоубежищ в Симферополе
Расклеенные в многоэтажках Симферополя объявления, в которых от имени руководства администрации города сообщается о якобы готовящейся проверке укрытий для... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T17:25
2022-07-19T17:25
симферополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Расклеенные в многоэтажках Симферополя объявления, в которых от имени руководства администрации города сообщается о якобы готовящейся проверке укрытий для населения с перечнем адресов, являются фейком, в ближайшее время коммунальщики очистят подъезды от этих листовок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.Кроме того, информацию о данном факте передадут в правоохранительные органы, добавили в пресс-службе.
https://crimea.ria.ru/20220713/v-mchs-oprovergli-informatsiyu-o-perekrytii-krymskogo-mosta-1123828123.html
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симферополь, общество
Власти назвали фейком листовки о проверке бомбоубежищ в Симферополе

Власти Симферополя: объявления в МКД о проверке бомбоубежищ являются фейком

17:25 19.07.2022
 
© Пресс-служба администрации СимферополяЛистовки с фейковой информацией расклеили в многоэтажках Симферополя
Листовки с фейковой информацией расклеили в многоэтажках Симферополя
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Расклеенные в многоэтажках Симферополя объявления, в которых от имени руководства администрации города сообщается о якобы готовящейся проверке укрытий для населения с перечнем адресов, являются фейком, в ближайшее время коммунальщики очистят подъезды от этих листовок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
"Сегодня в подъездах симферопольских МКД были выявлены листовки с содержанием, которое не соответствует действительности. Коммунальные службы в ближайшее время устранят эти "объявления", на которых содержится фейковая информация", – говорится в сообщении.
Кроме того, информацию о данном факте передадут в правоохранительные органы, добавили в пресс-службе.
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