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В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей
В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.07.2022
В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей
Уголовное дело возбуждено за злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками управления капстроительства администрации Евпатории при... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T12:42
2022-07-19T12:47
крым
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прокуратура республики крым
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено за злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками управления капстроительства администрации Евпатории при строительно-монтажных работах в школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.Отмечается, что в 2018 году муниципальный контракт на 13 млн рублей был заключен МКУ "Управление капитального строительства администрации г. Евпатории Республики Крым" на выполнение строительно-монтажных работ в средней школе № 7."В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ подрядной организацией не выполнен. По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказано в сообщении.По данным Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю, проплаченными и не выполненными оказались работы по монтажу системы охранного телевидения, системы контроля и управления доступом."Тем самым, причинен значительный материальный ущерб бюджету муниципального образования городского округа Евпатории на общую сумму около 1,8 млн рублей", - уточнили в СК.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее по материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц подрядной организации возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
https://crimea.ria.ru/20220715/v-sevastopole-v-nauchnom-institute-byudzhetnye-800-tysyach-slili-podryadchiku-1123851413.html
https://crimea.ria.ru/20220203/eks-glavu-gupa-v-krymu-i-ego-posobnika-obvinyayut-v-prisvoenii-millionov-1122255545.html
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крым, евпатория, прокуратура республики крым, крымский следком
В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей

В Евпатории при строительстве школы незаконно потратили 1,8 млн рублей

12:42 19.07.2022 (обновлено: 12:47 19.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено за злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками управления капстроительства администрации Евпатории при строительно-монтажных работах в школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Отмечается, что в 2018 году муниципальный контракт на 13 млн рублей был заключен МКУ "Управление капитального строительства администрации г. Евпатории Республики Крым" на выполнение строительно-монтажных работ в средней школе № 7.
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 11:21
В Севастополе в научном институте бюджетные 800 тысяч "слили" подрядчику
"В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ подрядной организацией не выполнен. По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказано в сообщении.
По данным Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю, проплаченными и не выполненными оказались работы по монтажу системы охранного телевидения, системы контроля и управления доступом.
Изображение герба прокуратуры РФ на здании Московской городской прокуратуры на площади Крестьянской заставы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 11:14
Экс-главу ГУПа в Крыму и его пособника обвиняют в хищении миллионов
"Тем самым, причинен значительный материальный ущерб бюджету муниципального образования городского округа Евпатории на общую сумму около 1,8 млн рублей", - уточнили в СК.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее по материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц подрядной организации возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
 
КрымЕвпаторияПрокуратура Республики КрымКрымский Следком
 
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