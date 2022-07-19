https://crimea.ria.ru/20220719/v-evpatorii-na-stroitelstve-shkoly-prisvoili-pochti-2-mln-rubley-1123892808.html

В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей

В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 19.07.2022

В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей

Уголовное дело возбуждено за злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками управления капстроительства администрации Евпатории при... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T12:42

2022-07-19T12:42

2022-07-19T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено за злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками управления капстроительства администрации Евпатории при строительно-монтажных работах в школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.Отмечается, что в 2018 году муниципальный контракт на 13 млн рублей был заключен МКУ "Управление капитального строительства администрации г. Евпатории Республики Крым" на выполнение строительно-монтажных работ в средней школе № 7."В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ подрядной организацией не выполнен. По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказано в сообщении.По данным Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю, проплаченными и не выполненными оказались работы по монтажу системы охранного телевидения, системы контроля и управления доступом."Тем самым, причинен значительный материальный ущерб бюджету муниципального образования городского округа Евпатории на общую сумму около 1,8 млн рублей", - уточнили в СК.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также лица причастные к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее по материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц подрядной организации возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

https://crimea.ria.ru/20220715/v-sevastopole-v-nauchnom-institute-byudzhetnye-800-tysyach-slili-podryadchiku-1123851413.html

https://crimea.ria.ru/20220203/eks-glavu-gupa-v-krymu-i-ego-posobnika-obvinyayut-v-prisvoenii-millionov-1122255545.html

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