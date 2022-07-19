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Под Одессой уничтожен склад с боеприпасами для иностранного оружия - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Под Одессой уничтожен склад с боеприпасами для иностранного оружия
Под Одессой уничтожен склад с боеприпасами для иностранного оружия - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Под Одессой уничтожен склад с боеприпасами для иностранного оружия
Под Одессой ВС РФ уничтожили очередной склад с боеприпасами, поставленными Украине странами Запада. Об этом на брифинге во вторник сообщил официальный... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T12:47
2022-07-19T12:47
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
украина
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Под Одессой ВС РФ уничтожили очередной склад с боеприпасами, поставленными Украине странами Запада. Об этом на брифинге во вторник сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.Также за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград Донецкой Народной Республики.В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"* &gt;&gt;Российскими средствами ПВО в районе Покровского (ДНР) сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а в Харьковской области - четыре украинских беспилотника.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20220718/shoygu-otdal-prikaz-prioritetno-porazhat-dalnoboynoe-oruzhie-ukrainy-1123875643.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, игорь конашенков
Под Одессой уничтожен склад с боеприпасами для иностранного оружия

В районе Одессы ВС РФ разбомбили склад с боеприпасами для иностранного оружия

12:47 19.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Под Одессой ВС РФ уничтожили очередной склад с боеприпасами, поставленными Украине странами Запада. Об этом на брифинге во вторник сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению", - сообщил Конашенков.
Также за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", тринадцать артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград Донецкой Народной Республики.
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Российскими средствами ПВО в районе Покровского (ДНР) сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а в Харьковской области - четыре украинских беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.
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