Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"* - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220719/v-zaporozhe-unichtozheny-200-boevikov-pravogo-sektora-1123892549.html
В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"*
В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"* - РИА Новости Крым, 19.07.2022
В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"*
В Запорожской области ВКС России уничтожили две сотни боевиков "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T12:21
2022-07-19T12:23
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123828101_0:34:3144:1802_1920x0_80_0_0_3cdbdab70c2e3d6dc5b2ab1f35390303.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Запорожской области ВКС России уничтожили две сотни боевиков "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Кроме того, в районе населенного пункта Долина ДНР высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.Авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска (ДНР), 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевки Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197-ми районах.* экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20220717/medvedev-rasskazal-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-na-ukraine-1123873405.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123828101_0:0:2660:1994_1920x0_80_0_0_9093f523ad28e5f6fe96f74fa4f47b07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"*

МО: в Запорожской области ВКС России уничтожили две сотни боевиков "Правого сектора"*

12:21 19.07.2022 (обновлено: 12:23 19.07.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Запорожской области ВКС России уничтожили две сотни боевиков "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.
"Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования "Правый сектор"*. Уничтожено до 200 боевиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Долина ДНР высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
Авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска (ДНР), 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевки Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197-ми районах.
* экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
Доставка боеприпасов в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 16:39
Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы
13:27В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами и ценами
13:19США "с пустой канистрой и протянутой рукой" не страшны Китаю – Захарова
13:11ВСУ принудительно мобилизуют жителей Артемовска и Дзержинска
13:11Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые
13:05Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост
12:47Под Одессой уничтожен склад с боеприпасами для иностранного оружия
12:42В Евпатории при строительстве школы присвоили почти 2 млн рублей
12:21В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"*
12:10В России появится федеральный реестр долгостроев
11:53Тревожная статистика: в России растет число госпитализаций с COVID-19
11:50В МИД назвали условия сохранения продовольственной безопасности в мире
11:43Еще одно село в Брянской области обстреляли со стороны Украины
11:30Бывший замглавы региона РФ возглавил правительство Запорожской области
11:22Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами
10:55ВСУ атаковали село в Брянской области
10:44COVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших
10:38Часть Симферополя на день останется без света
10:18В Крыму экстренно эвакуируют суды
10:07Умерла известная украинская телеведущая Руслана Писанка – СМИ
Лента новостейМолния