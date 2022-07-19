https://crimea.ria.ru/20220719/v-zaporozhe-unichtozheny-200-boevikov-pravogo-sektora-1123892549.html

В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"*

В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"* - РИА Новости Крым, 19.07.2022

В Запорожье уничтожены 200 боевиков "Правого сектора"*

В Запорожской области ВКС России уничтожили две сотни боевиков "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T12:21

2022-07-19T12:21

2022-07-19T12:23

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Запорожской области ВКС России уничтожили две сотни боевиков "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Кроме того, в районе населенного пункта Долина ДНР высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.Авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска (ДНР), 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевки Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197-ми районах.* экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220717/medvedev-rasskazal-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-na-ukraine-1123873405.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф