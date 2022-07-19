https://crimea.ria.ru/20220719/dvizhenie-est-putin-otsenil-usiliya-turtsii-po-vyvozu-ukrainskogo-zerna-1123901118.html

Движение есть: Путин оценил усилия Турции по вывозу украинского зерна

Движение есть: Путин оценил усилия Турции по вывозу украинского зерна - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Движение есть: Путин оценил усилия Турции по вывозу украинского зерна

оценил усилия Турции в помощи по разрешению вывоза зерна из украинских портов, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T20:19

2022-07-19T20:19

2022-07-19T20:19

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

реджеп тайип эрдоган

турция

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин оценил усилия Турции в помощи по разрешению вывоза зерна из украинских портов, пишет РИА Новости.Российский лидер и президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган во вторник встретились на полях саммита астанинского формата в Тегеране. Главы государств обсудили вопросы по сирийскому урегулированию, карабахскую проблему и двустороннюю повестку.Путин поблагодарил Эрдогана за "посредничество по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море".Президент РФ также подчеркнул, что отношения России и Турции развиваются "несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами". В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на успех переговоров по экспорту украинского зерна."В ходе последних стамбульских переговоров (по зерну - ред.) позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно же, результат, который мы получим по итогам этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире. Я хочу еще раз выразить вам благодарность и надеюсь, что наши переговоры пройдут продуктивно", - сказал президент Турции.

https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html

https://crimea.ria.ru/20220716/zaporozhskaya-oblast-nachala-postavlyat-zerno-na-blizhniy-vostok--vlasti-1123861963.html

российская федерация (россия, рф)

турция

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, украина