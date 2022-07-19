https://crimea.ria.ru/20220719/dvizhenie-est-putin-otsenil-usiliya-turtsii-po-vyvozu-ukrainskogo-zerna-1123901118.html
Движение есть: Путин оценил усилия Турции по вывозу украинского зерна
Движение есть: Путин оценил усилия Турции по вывозу украинского зерна - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Движение есть: Путин оценил усилия Турции по вывозу украинского зерна
оценил усилия Турции в помощи по разрешению вывоза зерна из украинских портов, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T20:19
2022-07-19T20:19
2022-07-19T20:19
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин оценил усилия Турции в помощи по разрешению вывоза зерна из украинских портов, пишет РИА Новости.Российский лидер и президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган во вторник встретились на полях саммита астанинского формата в Тегеране. Главы государств обсудили вопросы по сирийскому урегулированию, карабахскую проблему и двустороннюю повестку.Путин поблагодарил Эрдогана за "посредничество по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море".Президент РФ также подчеркнул, что отношения России и Турции развиваются "несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами". В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на успех переговоров по экспорту украинского зерна."В ходе последних стамбульских переговоров (по зерну - ред.) позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно же, результат, который мы получим по итогам этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире. Я хочу еще раз выразить вам благодарность и надеюсь, что наши переговоры пройдут продуктивно", - сказал президент Турции.
https://crimea.ria.ru/20220719/lgotnye-tarify-i-khoroshie-tseny-v-zaporozhskoy-oblasti-sobirayut-zernovye-1123892189.html
https://crimea.ria.ru/20220716/zaporozhskaya-oblast-nachala-postavlyat-zerno-na-blizhniy-vostok--vlasti-1123861963.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), реджеп тайип эрдоган, турция, в мире, украина
Движение есть: Путин оценил усилия Турции по вывозу украинского зерна
Путин и Эрдоган надеются на успех переговоров по вывозу украинского зерна
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин оценил усилия Турции в помощи по разрешению вывоза зерна из украинских портов, пишет РИА Новости.
Российский лидер и президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган во вторник встретились на полях саммита астанинского формата в Тегеране. Главы государств обсудили вопросы по сирийскому урегулированию, карабахскую проблему и двустороннюю повестку.
Путин поблагодарил Эрдогана за "посредничество по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море".
"При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", - сказал Путин.
Президент РФ также подчеркнул, что отношения России и Турции развиваются "несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами".
В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на успех переговоров по экспорту украинского зерна.
"В ходе последних стамбульских переговоров (по зерну - ред.) позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно же, результат, который мы получим по итогам этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире. Я хочу еще раз выразить вам благодарность и надеюсь, что наши переговоры пройдут продуктивно", - сказал президент Турции.