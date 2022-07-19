https://crimea.ria.ru/20220719/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1123882974.html

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T00:01

2022-07-19T00:01

2022-07-19T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +25…27.В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +15…17, днем воздух прогреется до +25…27.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29…31.В Евпатории облачно, без осадков. Ночью термометр покажет +16…18, днем воздух прогреется до +26…28.В Судаке и Феодосии облачно, также без осадков. Температура воздуха ночью +16…18. Днем температура достигнет отметки +26…28.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных восточных и южных районах – высокая чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Азовском море и Керченском проливе +25. В Севастополе вода прогрелась до +24. В Черноморском, Алуште и Ялте до +23. Холоднее вода в Евпатории и Феодосии – до +21…22 градусов.

https://crimea.ria.ru/20220717/subtropiki-v-krymu-prognoz-pogody-na-nedelyu-1123852564.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество