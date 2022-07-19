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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T00:01
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крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +25…27.В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +15…17, днем воздух прогреется до +25…27.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29…31.В Евпатории облачно, без осадков. Ночью термометр покажет +16…18, днем воздух прогреется до +26…28.В Судаке и Феодосии облачно, также без осадков. Температура воздуха ночью +16…18. Днем температура достигнет отметки +26…28.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных восточных и южных районах – высокая чрезвычайная пожарная опасность.Температура воды в Азовском море и Керченском проливе +25. В Севастополе вода прогрелась до +24. В Черноморском, Алуште и Ялте до +23. Холоднее вода в Евпатории и Феодосии – до +21…22 градусов.
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7 495 645-6601
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крымская погода, крым, общество
Чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 19 июля

00:01 19.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пляже в Алуште
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на побережье до +21; днем +25…30, в горах +18…23", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +25…27.
В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +15…17, днем воздух прогреется до +25…27.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29…31.
В Евпатории облачно, без осадков. Ночью термометр покажет +16…18, днем воздух прогреется до +26…28.
В Судаке и Феодосии облачно, также без осадков. Температура воздуха ночью +16…18. Днем температура достигнет отметки +26…28.
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение. В центральных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных восточных и южных районах – высокая чрезвычайная пожарная опасность.
Температура воды в Азовском море и Керченском проливе +25. В Севастополе вода прогрелась до +24. В Черноморском, Алуште и Ялте до +23. Холоднее вода в Евпатории и Феодосии – до +21…22 градусов.
На пляже Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 18:57Радио "Спутник в Крыму"
Субтропики в Крыму: прогноз погоды на неделю
 
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00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 19 июля
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