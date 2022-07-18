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МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь - РИА Новости Крым, 17.07.2022
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МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь
МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь - РИА Новости Крым, 17.07.2022
МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь
Масштабу фестиваля оперы и балета в Севастополе, который традиционно проходит на заповедной территории Херсонеса Таврического, пора расширяться. Помочь в этом... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-18T07:32
2022-07-17T17:12
культура
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Масштабу фестиваля оперы и балета в Севастополе, который традиционно проходит на заповедной территории Херсонеса Таврического, пора расширяться. Помочь в этом готов Московский художественный академический театр им. Горького. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор МХАТ и худрук Михайловского театра Владимир Кехман.Он также отметил, что предстоящие августовские гастроли Михайловского театра в Севастополе –первые в Крыму – "большое событие", которое станет заключительным в этом сезоне.Режиссер из Мариуполя поставила на крымской сцене пьесу о любви &gt;&gt;Мероприятие включит в себя пять представлений на сцене в Херсонесе, после чего, по словам Кехмана, "балетная труппа и оркестр отправятся в отпуск".Ранее сообщалось, что в Крыму на открытой сцене в Севастополе в рамках VI Фестиваля оперы и балета "Херсонес" впервые пройдут гастроли Михайловского театра (Санкт-Петербург).Фестиваль оперы и балета "Херсонес" в Севастополе проводится с 2017 года. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
культура, севастополь
МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь

Худрук Михайловского театра высказался о расширении фестиваля оперы и балета в Севастополе

07:32 18.07.2022
 
© Фото с сайта президента РФФестиваль оперы и балета "Херсонес"
Фестиваль оперы и балета Херсонес
© Фото с сайта президента РФ
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Масштабу фестиваля оперы и балета в Севастополе, который традиционно проходит на заповедной территории Херсонеса Таврического, пора расширяться. Помочь в этом готов Московский художественный академический театр им. Горького. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор МХАТ и худрук Михайловского театра Владимир Кехман.
"Мне кажется <...> развитие и расширение фестиваля вполне возможно за счет приглашения разных, не только музыкальных театров. Я очень надеюсь, что в следующем году на фестиваль сможет отправиться МХАТ им. Горького", — сказал Кехман.
Он также отметил, что предстоящие августовские гастроли Михайловского театра в Севастополе –первые в Крыму – "большое событие", которое станет заключительным в этом сезоне.
Режиссер из Мариуполя поставила на крымской сцене пьесу о любви >>
Мероприятие включит в себя пять представлений на сцене в Херсонесе, после чего, по словам Кехмана, "балетная труппа и оркестр отправятся в отпуск".
Ранее сообщалось, что в Крыму на открытой сцене в Севастополе в рамках VI Фестиваля оперы и балета "Херсонес" впервые пройдут гастроли Михайловского театра (Санкт-Петербург).
Фестиваль оперы и балета "Херсонес" в Севастополе проводится с 2017 года. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.
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