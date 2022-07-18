https://crimea.ria.ru/20220718/mkhat-im-gorkogo-gotov-priekhat-na-festival-v-sevastopol-1123870825.html

МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь

МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь - РИА Новости Крым, 17.07.2022

МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь

Масштабу фестиваля оперы и балета в Севастополе, который традиционно проходит на заповедной территории Херсонеса Таврического, пора расширяться. Помочь в этом... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-18T07:32

2022-07-18T07:32

2022-07-17T17:12

культура

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111714/99/1117149959_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_bbd9b1157d343f9e85b610eddc3888db.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Масштабу фестиваля оперы и балета в Севастополе, который традиционно проходит на заповедной территории Херсонеса Таврического, пора расширяться. Помочь в этом готов Московский художественный академический театр им. Горького. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор МХАТ и худрук Михайловского театра Владимир Кехман.Он также отметил, что предстоящие августовские гастроли Михайловского театра в Севастополе –первые в Крыму – "большое событие", которое станет заключительным в этом сезоне.Режиссер из Мариуполя поставила на крымской сцене пьесу о любви >>Мероприятие включит в себя пять представлений на сцене в Херсонесе, после чего, по словам Кехмана, "балетная труппа и оркестр отправятся в отпуск".Ранее сообщалось, что в Крыму на открытой сцене в Севастополе в рамках VI Фестиваля оперы и балета "Херсонес" впервые пройдут гастроли Михайловского театра (Санкт-Петербург).Фестиваль оперы и балета "Херсонес" в Севастополе проводится с 2017 года. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

https://crimea.ria.ru/20220705/lantratov-zakharova-polunin-v-krym-edut-zvezdy-mirovogo-baleta-1123756534.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

культура, севастополь