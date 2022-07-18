https://crimea.ria.ru/20220718/mkhat-im-gorkogo-gotov-priekhat-na-festival-v-sevastopol-1123870825.html
МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь
МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь - РИА Новости Крым, 17.07.2022
МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь
Масштабу фестиваля оперы и балета в Севастополе, который традиционно проходит на заповедной территории Херсонеса Таврического, пора расширяться. Помочь в этом... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-18T07:32
2022-07-18T07:32
2022-07-17T17:12
культура
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111714/99/1117149959_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_bbd9b1157d343f9e85b610eddc3888db.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Масштабу фестиваля оперы и балета в Севастополе, который традиционно проходит на заповедной территории Херсонеса Таврического, пора расширяться. Помочь в этом готов Московский художественный академический театр им. Горького. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор МХАТ и худрук Михайловского театра Владимир Кехман.Он также отметил, что предстоящие августовские гастроли Михайловского театра в Севастополе –первые в Крыму – "большое событие", которое станет заключительным в этом сезоне.Режиссер из Мариуполя поставила на крымской сцене пьесу о любви >>Мероприятие включит в себя пять представлений на сцене в Херсонесе, после чего, по словам Кехмана, "балетная труппа и оркестр отправятся в отпуск".Ранее сообщалось, что в Крыму на открытой сцене в Севастополе в рамках VI Фестиваля оперы и балета "Херсонес" впервые пройдут гастроли Михайловского театра (Санкт-Петербург).Фестиваль оперы и балета "Херсонес" в Севастополе проводится с 2017 года. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.
https://crimea.ria.ru/20220705/lantratov-zakharova-polunin-v-krym-edut-zvezdy-mirovogo-baleta-1123756534.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111714/99/1117149959_84:0:857:580_1920x0_80_0_0_7b25ae69d3ef9e718300d08279f2a842.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, севастополь
МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь
Худрук Михайловского театра высказался о расширении фестиваля оперы и балета в Севастополе
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова
. Масштабу фестиваля оперы и балета в Севастополе, который традиционно проходит на заповедной территории Херсонеса Таврического, пора расширяться. Помочь в этом готов Московский художественный академический театр им. Горького. Об этом РИА Новости Крым
рассказал директор МХАТ и худрук Михайловского театра Владимир Кехман.
"Мне кажется <...> развитие и расширение фестиваля вполне возможно за счет приглашения разных, не только музыкальных театров. Я очень надеюсь, что в следующем году на фестиваль сможет отправиться МХАТ им. Горького", — сказал Кехман.
Он также отметил, что предстоящие августовские гастроли Михайловского театра в Севастополе –первые в Крыму – "большое событие", которое станет заключительным в этом сезоне.
Мероприятие включит в себя пять представлений на сцене в Херсонесе, после чего, по словам Кехмана, "балетная труппа и оркестр отправятся в отпуск".
Ранее сообщалось, что в Крыму на открытой сцене в Севастополе в рамках VI Фестиваля оперы и балета "Херсонес" впервые пройдут гастроли Михайловского театра (Санкт-Петербург).
Фестиваль оперы и балета "Херсонес" в Севастополе проводится с 2017 года. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.