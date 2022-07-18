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Минсельхоз РК назвал среднюю заплату крымского агрария

Минсельхоз РК назвал среднюю заплату крымского агрария - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Минсельхоз РК назвал среднюю заплату крымского агрария

Средняя заработная плата в сельскохозяйственном секторе Крыма выросла на 20,5% по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T20:32

2022-07-18T20:32

2022-07-18T20:32

сельское хозяйство

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Средняя заработная плата в сельскохозяйственном секторе Крыма выросла на 20,5% по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на главу министерства Юрия Мигаля.По данным пресс-службы, с 2015 года среднемесячный заработок крымских аграриев и вовсе вырос в два с половиной раза и по итогам прошлого года составляет более 38 тыс. рублей.Отмечается, что речь идет о госпредприятиях, статистика не учитывает частные компании."В рейтинге субъектов РФ по уровню среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве Крым за 2015-2021 годы поднялся на 21 позицию, а с учетом субъектов малого предпринимательства - на 12 позиций. За счет роста уровня заработной платы объем поступлений в бюджет НДФЛ увеличился в 2021 году по сравнению с 2018 годом на 34%", - подсчитали в ведомстве.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, общество, крым