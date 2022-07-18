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Минсельхоз РК назвал среднюю заплату крымского агрария - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Минсельхоз РК назвал среднюю заплату крымского агрария
Минсельхоз РК назвал среднюю заплату крымского агрария - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Минсельхоз РК назвал среднюю заплату крымского агрария
Средняя заработная плата в сельскохозяйственном секторе Крыма выросла на 20,5% по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T20:32
2022-07-18T20:32
сельское хозяйство
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Средняя заработная плата в сельскохозяйственном секторе Крыма выросла на 20,5% по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на главу министерства Юрия Мигаля.По данным пресс-службы, с 2015 года среднемесячный заработок крымских аграриев и вовсе вырос в два с половиной раза и по итогам прошлого года составляет более 38 тыс. рублей.Отмечается, что речь идет о госпредприятиях, статистика не учитывает частные компании."В рейтинге субъектов РФ по уровню среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве Крым за 2015-2021 годы поднялся на 21 позицию, а с учетом субъектов малого предпринимательства - на 12 позиций. За счет роста уровня заработной платы объем поступлений в бюджет НДФЛ увеличился в 2021 году по сравнению с 2018 годом на 34%", - подсчитали в ведомстве.
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сельское хозяйство, общество, крым
Минсельхоз РК назвал среднюю заплату крымского агрария

Сколько платят в аграрном секторе Крыма

20:32 18.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevУборка зерновых в Запорожской области
Уборка зерновых в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Средняя заработная плата в сельскохозяйственном секторе Крыма выросла на 20,5% по итогам прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики со ссылкой на главу министерства Юрия Мигаля.
По данным пресс-службы, с 2015 года среднемесячный заработок крымских аграриев и вовсе вырос в два с половиной раза и по итогам прошлого года составляет более 38 тыс. рублей.
"С 2015 года среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в Республике Крым выросла в 2,4 раза, при этом по Российской Федерации рост составил 1,84 раза, по ЮФО – 1,75 раза", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что речь идет о госпредприятиях, статистика не учитывает частные компании.
"В рейтинге субъектов РФ по уровню среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве Крым за 2015-2021 годы поднялся на 21 позицию, а с учетом субъектов малого предпринимательства - на 12 позиций. За счет роста уровня заработной платы объем поступлений в бюджет НДФЛ увеличился в 2021 году по сравнению с 2018 годом на 34%", - подсчитали в ведомстве.
 
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