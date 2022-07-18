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Инфляция в Крыму снизилась — Центробанк - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Инфляция в Крыму снизилась — Центробанк
Инфляция в Крыму снизилась — Центробанк - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Инфляция в Крыму снизилась — Центробанк
Инфляция в Крыму за месяц снизилась больше чем на процент. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T12:34
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крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Инфляция в Крыму за месяц снизилась больше чем на процент. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.Там рассказали, что годовой прирост цен на продовольственные товары в июне снизился до 17,75% после 20,94% в мае.По данным Центробанка, это связано с наращиванием поставок овощей из стран ближнего зарубежья, что способствовало расширению их предложения в регионе."В результате подешевели картофель, капуста и помидоры, ускорилось снижение цен на морковь и свеклу, замедлился рост цен на лук. Дополнительное сдерживающее влияние на динамику цен импортных овощей оказало укрепление рубля", — уточнили в Банке России.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Банк России снова планирует изменить тарифы ОСАГО из-за подорожания запасных частей для автомобилей.
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крым, экономика
Инфляция в Крыму снизилась — Центробанк

Центробанк сообщил о снижении инфляции в Крыму

12:34 18.07.2022 (обновлено: 13:01 18.07.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Инфляция в Крыму за месяц снизилась больше чем на процент. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
"Годовая инфляция в Республике Крым в июне 2022 года замедлилась до 16,35% после 17,85% в мае. Это выше показателя по Южному федеральному округу (15,62%) и по России в целом (15,90%). Замедление инфляции в регионе главным образом обусловлено увеличением предложения отдельных продовольственных товаров, а также укреплением рубля", — говорится в сообщении регулятора.
Там рассказали, что годовой прирост цен на продовольственные товары в июне снизился до 17,75% после 20,94% в мае.
По данным Центробанка, это связано с наращиванием поставок овощей из стран ближнего зарубежья, что способствовало расширению их предложения в регионе.
"В результате подешевели картофель, капуста и помидоры, ускорилось снижение цен на морковь и свеклу, замедлился рост цен на лук. Дополнительное сдерживающее влияние на динамику цен импортных овощей оказало укрепление рубля", — уточнили в Банке России.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Банк России снова планирует изменить тарифы ОСАГО из-за подорожания запасных частей для автомобилей.
© Центробанк РФИнфографика "Годовая инфляция в ЮФО в июне 2022 года"
Инфографика Годовая инфляция в ЮФО в июне 2022 года
© Центробанк РФ
Инфографика "Годовая инфляция в ЮФО в июне 2022 года"
 
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