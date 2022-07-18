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Инфляция в Крыму снизилась — Центробанк

Инфляция в Крыму снизилась — Центробанк - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Инфляция в Крыму снизилась — Центробанк

Инфляция в Крыму за месяц снизилась больше чем на процент. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T12:34

2022-07-18T12:34

2022-07-18T13:01

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Инфляция в Крыму за месяц снизилась больше чем на процент. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.Там рассказали, что годовой прирост цен на продовольственные товары в июне снизился до 17,75% после 20,94% в мае.По данным Центробанка, это связано с наращиванием поставок овощей из стран ближнего зарубежья, что способствовало расширению их предложения в регионе."В результате подешевели картофель, капуста и помидоры, ускорилось снижение цен на морковь и свеклу, замедлился рост цен на лук. Дополнительное сдерживающее влияние на динамику цен импортных овощей оказало укрепление рубля", — уточнили в Банке России.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Банк России снова планирует изменить тарифы ОСАГО из-за подорожания запасных частей для автомобилей.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика