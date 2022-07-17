https://crimea.ria.ru/20220717/rossiyskie-voennye-sbili-ukrainskie-mi-17-i-su-25-1123872055.html

Российские военные сбили украинские Ми-17 и Су-25

Российские военные сбили украинские Ми-17 и Су-25 - РИА Новости Крым, 17.07.2022

Российские военные сбили украинские Ми-17 и Су-25

Российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-17, самолет Су-25 и перехватили "Точку-У" над Херсонской областью. Об этом сообщил официальный... РИА Новости Крым, 17.07.2022

2022-07-17T14:59

2022-07-17T14:59

2022-07-17T14:59

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-17, самолет Су-25 и перехватили "Точку-У" над Херсонской областью. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах. Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики", - сообщил генерал-лейтенант.Самолет Су-25, по его словам, сбит российскими средствами ПВО в районе Великой Камышевахи Харьковской области, над населенным пунктом Большие Проходы удалось уничтожить украинский беспилотник, в Дмитренко Херсонской области перехватить украинскую баллистическую ракету "Точка-У", а в районах Изюма, Таврии Запорожской области и Алчевска Луганской Народной Республики – восемь снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20220717/rossiyskie-voennye-unichtozhili-sklad-s-raketami-harpoon-v-odesse-1123871283.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, игорь конашенков