https://crimea.ria.ru/20220716/na-vostoke-kryma-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1123864978.html

На востоке Крыма объявлено штормовое предупреждение

На востоке Крыма объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 16.07.2022

На востоке Крыма объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму на ближайшие три дня. Об этом сообщили в крымском МЧС. РИА Новости Крым, 16.07.2022

2022-07-16T11:49

2022-07-16T11:49

2022-07-16T11:49

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму на ближайшие три дня. Об этом сообщили в крымском МЧС.В ведомстве напомнили, что на полуострове действует особый противопожарный режим, в период которого запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы, а также посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы.За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Ранее в ГУ МЧС России по РК сообщили, что в 2022 году на полуострове произошло 1500 пожаров, в которых погибли 47 человек. По данным МЧС Крыма, основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор

https://crimea.ria.ru/20210923/bolshe-dvukh-tysyach-pozharov-pochemu-gorit-krym-1120957970.html

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2022

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