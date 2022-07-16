https://crimea.ria.ru/20220716/na-vostoke-kryma-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1123864978.html
На востоке Крыма объявлено штормовое предупреждение
На востоке Крыма объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 16.07.2022
На востоке Крыма объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму на ближайшие три дня. Об этом сообщили в крымском МЧС. РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T11:49
2022-07-16T11:49
2022-07-16T11:49
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму на ближайшие три дня. Об этом сообщили в крымском МЧС.В ведомстве напомнили, что на полуострове действует особый противопожарный режим, в период которого запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы, а также посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы.За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Ранее в ГУ МЧС России по РК сообщили, что в 2022 году на полуострове произошло 1500 пожаров, в которых погибли 47 человек. По данным МЧС Крыма, основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор
https://crimea.ria.ru/20210923/bolshe-dvukh-tysyach-pozharov-pochemu-gorit-krym-1120957970.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, общество
На востоке Крыма объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму на ближайшие три дня. Об этом сообщили в крымском МЧС.
"По данным "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 16-18 июля в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что на полуострове действует особый противопожарный режим, в период которого запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы и листвы, а также посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы.
За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
Ранее
в ГУ МЧС России по РК сообщили, что в 2022 году на полуострове произошло 1500 пожаров, в которых погибли 47 человек. По данным МЧС Крыма
, основной причиной возникновения пожаров на территории Республики Крым является человеческий фактор