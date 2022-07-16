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Какой сегодня праздник: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2022
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Какой сегодня праздник: 16 июля
Какой сегодня праздник: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2022
Какой сегодня праздник: 16 июля
В этот день прошли испытания атомной бомбы в США, произошел Великий раскол Христианской церкви, а под Монбланом открыли автомобильный туннель. В России отмечают РИА Новости Крым, 16.07.2022
2022-07-16T00:00
2022-07-16T00:00
праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В этот день прошли испытания атомной бомбы в США, произошел Великий раскол Христианской церкви, а под Монбланом открыли автомобильный туннель. В России отмечают День рисования на асфальте, в Гондурасе чествуют инженеров, в США проводят мероприятия в честь Дня оладий из кукурузы. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба, Григорий Лепс и Леонид Агутин.Что празднуют в мире16 июля в России отмечают День рисования на асфальте. Можно смело вооружаться цветными мелками и рисовать, что душе угодно. Этот праздник дает возможность стереть все плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала изобразить грустный рисунок, а затем закрасить его веселым.В Гондурасе чествуют инженеров и инженеров-строителей. В День инженера или День инженера-строителя (Día del Ingeniero Civil) проводятся специальные мероприятия и торжественные церемонии в учреждениях и предприятиях, имеющих отношение к инженерному делу, а также в учебных заведениях, где готовят будущих специалистов.В США проводят мероприятия в честь Национального дня личного шеф-повара и Дня оладий из кукурузы. Эти июльские праздники второй декады месяца носят семейный, неофициальный характер.Знаменательные событияВ 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Римский Папа Лев IX направил в Константинополь своих послов-легатов во главе с кардиналом Гумбертом для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось. 16 июля в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме папу и его легатов.Михаил Ломоносов впервые сформулировал "Всеобщий естественный закон" или "Закон сохранения материи" 16 июля 1748 года. Ломоносов сделал полное описание открытия в работах: "Об отношении количества материи и веса" (1758) и "Рассуждение о твердости и жидкости тел" (1760). Оба труда были опубликованы на латинском языке и получили известность за пределами России. Однако осознать значение открытия, сделанного Ломоносовым, многие ученые тех лет так и не смогли.В 1819 году началась кругосветная экспедиция шлюпов "Восток" и "Мирный" под командованием Лазарева и Беллинсгаузена. Их поход справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Корабли прошли 4 тыс. 972 мили – путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось более 750 суток, из них шлюпы находились на ходу 527 дней, причем 122 дня южнее 60-й параллели и 100 дней во льдах.Помимо географических открытий (материк Антарктида и 29 островов), экспедиция сделала массу интересных и ценных астрономических, океанографических, синоптических и этнографических наблюдений.Первый полет дирижабля "Московский химик-резинщик" (МХР) под командованием Виктора Нижевского продолжительностью 2 часа 5 минут состоялся 16 июня 1925 года. Дирижабль предназначался для агитационных полетов, обучения экипажей и воздушной разведки. Оболочка дирижабля имела камуфляжную раскраску.За время эксплуатации МХР совершил 21 полет общей продолжительностью 43 часа 29 минут. В 1930 году гондола МХР была модернизирована и использовалась для строительства дирижабля СССР-В4 "Комсомольская правда".16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса (США, Нью-Мексико) произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства мощностью 20-22 килотонны. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км. В процессе подготовки испытания на полигоне была построена тридцатиметровая башня.В 1965 году при участии президентов Франции и Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), связавшего два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции.Строительство туннеля продолжалось восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Он расположен на высоте 1 километра 274 метров с французской стороны и 1 километра 381 метра с итальянской. Высота скалы над туннелем превышает два километра.Кто родилсяАстролог с мировым именем Павел Глоба родился в 1953 году. Известность ему принесли прогнозы и гороскопы, в которых предсказывается будущее. Их точность высока, а содержание вызывает резонанс в обществе, поэтому предсказателя считают русским Нострадамусом XXI века, по книгам Глобы учатся многие современные астрологи.Составлять натальные карты и находить в человеческом имени тайный смысл астролог начал в детстве. Дед Иван Гантимуров, астролог, врач и человек энциклопедических знаний, передал внуку старинные книги, из которых тот и сегодня черпает информацию."Босоногий мальчик российской эстрады" Леонид Агутин годился 16 июля 1968 года. В 1992 году певец становится лауреатом Международного конкурса "Ялта-1992", а в 1993 году – Международного конкурса "Юрмала-1993". Через год выходит его первый сольный альбом "Босоногий мальчик", принесший ему известность и признание. В апреле 1995 года прошли два аншлаговых концерта Агутина в СК "Олимпийский". Это стало беспрецедентным случаем в истории российского шоу-бизнеса. В этом же году он получает 3 премии "Овация": певец года, песня года и альбом года.За время творческой карьеры Агутин становится обладателем множества музыкальных наград и премий, главные из которых Заслуженный артист России и Кавалер ордена дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.В 1962 году родился российский эстрадный певец, композитор, Заслуженный артист России Григорий Лепс. Первый альбом певца под названием "Храни Вас Бог" был выпущен в 1995 году. В 2008 году получил премию "Золотой граммофон" за дуэт со Стасом Пьехой "Она не твоя". Лепс – один из популярных певцов современной эстрады. Свой стиль он определяет как "эстрадную песню с элементами рока".
https://crimea.ria.ru/20220605/ekspeditsiya-fedora-konyukhova-na-motoparaplane-startovala-v-arkhangelske-1123445524.html
https://crimea.ria.ru/20220630/vremya-semi-i-domashnikh-del-astrologicheskiy-prognoz-na-iyul-1123712427.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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праздники и памятные даты, общество
Какой сегодня праздник: 16 июля

Какие праздники отмечают в России и в мире 16 июля

00:00 16.07.2022
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПраздничный концерт "Россия молодая" в акватории Ялты
Праздничный концерт Россия молодая в акватории Ялты - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В этот день прошли испытания атомной бомбы в США, произошел Великий раскол Христианской церкви, а под Монбланом открыли автомобильный туннель. В России отмечают День рисования на асфальте, в Гондурасе чествуют инженеров, в США проводят мероприятия в честь Дня оладий из кукурузы. Свои дни рождения отмечают Павел Глоба, Григорий Лепс и Леонид Агутин.
Что празднуют в мире
16 июля в России отмечают День рисования на асфальте. Можно смело вооружаться цветными мелками и рисовать, что душе угодно. Этот праздник дает возможность стереть все плохое, уныние и печаль. Для этого нужно сначала изобразить грустный рисунок, а затем закрасить его веселым.
В Гондурасе чествуют инженеров и инженеров-строителей. В День инженера или День инженера-строителя (Día del Ingeniero Civil) проводятся специальные мероприятия и торжественные церемонии в учреждениях и предприятиях, имеющих отношение к инженерному делу, а также в учебных заведениях, где готовят будущих специалистов.
В США проводят мероприятия в честь Национального дня личного шеф-повара и Дня оладий из кукурузы. Эти июльские праздники второй декады месяца носят семейный, неофициальный характер.
Знаменательные события
В 1054 году произошел Великий раскол Христианской Церкви на римско-католическую и православную. Римский Папа Лев IX направил в Константинополь своих послов-легатов во главе с кардиналом Гумбертом для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось. 16 июля в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это патриарх предал анафеме папу и его легатов.
Михаил Ломоносов впервые сформулировал "Всеобщий естественный закон" или "Закон сохранения материи" 16 июля 1748 года. Ломоносов сделал полное описание открытия в работах: "Об отношении количества материи и веса" (1758) и "Рассуждение о твердости и жидкости тел" (1760). Оба труда были опубликованы на латинском языке и получили известность за пределами России. Однако осознать значение открытия, сделанного Ломоносовым, многие ученые тех лет так и не смогли.
В 1819 году началась кругосветная экспедиция шлюпов "Восток" и "Мирный" под командованием Лазарева и Беллинсгаузена. Их поход справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Корабли прошли 4 тыс. 972 мили – путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось более 750 суток, из них шлюпы находились на ходу 527 дней, причем 122 дня южнее 60-й параллели и 100 дней во льдах.
Помимо географических открытий (материк Антарктида и 29 островов), экспедиция сделала массу интересных и ценных астрономических, океанографических, синоптических и этнографических наблюдений.
Путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 10:27
Экспедиция Федора Конюхова на мотопараплане стартовала в Архангельске
Первый полет дирижабля "Московский химик-резинщик" (МХР) под командованием Виктора Нижевского продолжительностью 2 часа 5 минут состоялся 16 июня 1925 года. Дирижабль предназначался для агитационных полетов, обучения экипажей и воздушной разведки. Оболочка дирижабля имела камуфляжную раскраску.
За время эксплуатации МХР совершил 21 полет общей продолжительностью 43 часа 29 минут. В 1930 году гондола МХР была модернизирована и использовалась для строительства дирижабля СССР-В4 "Комсомольская правда".
16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса (США, Нью-Мексико) произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства мощностью 20-22 килотонны. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км. В процессе подготовки испытания на полигоне была построена тридцатиметровая башня.
В 1965 году при участии президентов Франции и Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), связавшего два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции.
Строительство туннеля продолжалось восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Он расположен на высоте 1 километра 274 метров с французской стороны и 1 километра 381 метра с итальянской. Высота скалы над туннелем превышает два километра.
Кто родился
Астролог с мировым именем Павел Глоба родился в 1953 году. Известность ему принесли прогнозы и гороскопы, в которых предсказывается будущее. Их точность высока, а содержание вызывает резонанс в обществе, поэтому предсказателя считают русским Нострадамусом XXI века, по книгам Глобы учатся многие современные астрологи.
Составлять натальные карты и находить в человеческом имени тайный смысл астролог начал в детстве. Дед Иван Гантимуров, астролог, врач и человек энциклопедических знаний, передал внуку старинные книги, из которых тот и сегодня черпает информацию.
Астрология
30 июня, 21:41Радио "Спутник в Крыму"
Время семьи и домашних дел: астрологический прогноз на июль
"Босоногий мальчик российской эстрады" Леонид Агутин годился 16 июля 1968 года. В 1992 году певец становится лауреатом Международного конкурса "Ялта-1992", а в 1993 году – Международного конкурса "Юрмала-1993". Через год выходит его первый сольный альбом "Босоногий мальчик", принесший ему известность и признание. В апреле 1995 года прошли два аншлаговых концерта Агутина в СК "Олимпийский". Это стало беспрецедентным случаем в истории российского шоу-бизнеса. В этом же году он получает 3 премии "Овация": певец года, песня года и альбом года.
За время творческой карьеры Агутин становится обладателем множества музыкальных наград и премий, главные из которых Заслуженный артист России и Кавалер ордена дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
В 1962 году родился российский эстрадный певец, композитор, Заслуженный артист России Григорий Лепс. Первый альбом певца под названием "Храни Вас Бог" был выпущен в 1995 году. В 2008 году получил премию "Золотой граммофон" за дуэт со Стасом Пьехой "Она не твоя". Лепс – один из популярных певцов современной эстрады. Свой стиль он определяет как "эстрадную песню с элементами рока".
Певец Григорий Лепс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 17:21
Григорий Лепс стал народным артистом России
 
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