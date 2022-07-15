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Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника, находившегося в плену в ДНР. Соответствующее заявление опубликовано на... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T20:25
2022-07-15T20:25
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ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника, находившегося в плену в ДНР. Соответствующее заявление опубликовано на правительственном сайте страны, пишет РИА Новости.При этом глава британского внешнеполитического ведомства не объяснила причин, по которым Россия "должна понести ответственность".В пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен в ДНР, скончался от хронических болезней. По ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры об обмене Ури, хотя были уведомлены о факте его пленения и о том, что у него проблемы со здоровьем.По факту смерти наемника МИД Великобритании запросил у России информацию.
https://crimea.ria.ru/20220715/britaniya-zaprosila-u-rf-informatsiyu-v-svyazi-so-smertyu-naemnika-v-dnr-1123859402.html
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великобритания, российская федерация (россия, рф), ситуация в донбассе: новости и комментарии, специальная военная операция рф на украине
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника

Глава британской дипломатии Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника

20:25 15.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника, находившегося в плену в ДНР. Соответствующее заявление опубликовано на правительственном сайте страны, пишет РИА Новости.
"Я потрясена известием о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна понести полную ответственность за это", - цитирует ресурс выдержку из заявления Трасс
При этом глава британского внешнеполитического ведомства не объяснила причин, по которым Россия "должна понести ответственность".
В пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен в ДНР, скончался от хронических болезней. По ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры об обмене Ури, хотя были уведомлены о факте его пленения и о том, что у него проблемы со здоровьем.
По факту смерти наемника МИД Великобритании запросил у России информацию.
Флаг Великобритании на крыше Министерства иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
Вчера, 16:31
Британия запросила у РФ информацию в связи со смертью наемника в ДНР
 
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