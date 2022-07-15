https://crimea.ria.ru/20220715/trass-obvinila-rossiyu-v-smerti-britanskogo-naemnika-1123862581.html

Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника

Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника, находившегося в плену в ДНР. Соответствующее заявление опубликовано на... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T20:25

2022-07-15T20:25

2022-07-15T20:25

великобритания

российская федерация (россия, рф)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника, находившегося в плену в ДНР. Соответствующее заявление опубликовано на правительственном сайте страны, пишет РИА Новости.При этом глава британского внешнеполитического ведомства не объяснила причин, по которым Россия "должна понести ответственность".В пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен в ДНР, скончался от хронических болезней. По ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры об обмене Ури, хотя были уведомлены о факте его пленения и о том, что у него проблемы со здоровьем.По факту смерти наемника МИД Великобритании запросил у России информацию.

https://crimea.ria.ru/20220715/britaniya-zaprosila-u-rf-informatsiyu-v-svyazi-so-smertyu-naemnika-v-dnr-1123859402.html

великобритания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, российская федерация (россия, рф), ситуация в донбассе: новости и комментарии, специальная военная операция рф на украине