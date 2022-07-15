https://crimea.ria.ru/20220715/trass-obvinila-rossiyu-v-smerti-britanskogo-naemnika-1123862581.html
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника, находившегося в плену в ДНР. Соответствующее заявление опубликовано на... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T20:25
2022-07-15T20:25
2022-07-15T20:25
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российская федерация (россия, рф)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника, находившегося в плену в ДНР. Соответствующее заявление опубликовано на правительственном сайте страны, пишет РИА Новости.При этом глава британского внешнеполитического ведомства не объяснила причин, по которым Россия "должна понести ответственность".В пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник Пол Ури, который приехал воевать на Украину и попал в плен в ДНР, скончался от хронических болезней. По ее словам, представители Великобритании даже не пытались провести переговоры об обмене Ури, хотя были уведомлены о факте его пленения и о том, что у него проблемы со здоровьем.По факту смерти наемника МИД Великобритании запросил у России информацию.
https://crimea.ria.ru/20220715/britaniya-zaprosila-u-rf-informatsiyu-v-svyazi-so-smertyu-naemnika-v-dnr-1123859402.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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великобритания, российская федерация (россия, рф), ситуация в донбассе: новости и комментарии, специальная военная операция рф на украине
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Глава британской дипломатии Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника