https://crimea.ria.ru/20220715/selo-kurskoy-oblasti-pod-minometnym-obstrelom-vsu-1123860971.html

Село Курской области под минометным обстрелом ВСУ

Село Курской области под минометным обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Село Курской области под минометным обстрелом ВСУ

ВСУ сбросили больше 25 мин на приграничное село Дроновка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T17:53

2022-07-15T17:53

2022-07-15T17:53

курская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. ВСУ сбросили больше 25 мин на приграничное село Дроновка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Сегодня под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе. Предварительно насчитали больше 25 прилетов", – говорится в сообщении.По словам главы региона, пострадавших в результате обстрела нет. Однако есть серьезные повреждения жилых домов: разбиты стекла, пострадала кровля. Также зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина."Из-за повреждений линий электропередач в селе нет света, в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения", – написал Старовойт.В Курской области до 23 июля продлили действие желтого уровня террористической опасности из-за напряженной ситуации на границе. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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https://crimea.ria.ru/20220704/ukrainskiy-bespilotnik-skinul-bombu-pod-kurskom--chto-izvestno-1123742125.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), происшествия