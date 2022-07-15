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Почти 2 тысячи детей из Донбасса зачислены в школы и детсады Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Почти 2 тысячи детей из Донбасса зачислены в школы и детсады Крыма
Почти 2 тысячи детей из Донбасса зачислены в школы и детсады Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Почти 2 тысячи детей из Донбасса зачислены в школы и детсады Крыма
В школы и детские сады Крыма зачислены почти две тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины, на социальное... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T10:28
2022-07-15T10:28
гу мчс рф по республике крым
соцзащита
признание независимости донецкой и луганской народных республик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В школы и детские сады Крыма зачислены почти две тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины, на социальное сопровождение взяты более четырех тысяч семей. Об этом сообщила вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.Также в мае-июне 418 детей из Донбасса и освобожденных областей отдохнули в загородных лагерях. На следующей неделе Крым примет еще 300 детей. Для 1357 детей организован досуг на базе лагерей дневного пребывания, сообщила вице-премьер.Куда беженцам обращаться за медицинской помощью в Крыму &gt;&gt;Кроме того, во всех городах и районах Крыма развернуты консультационные пункты по вопросам трудоустройства. По состоянию на 13 июля трудоустроилось 734 человека."Республика Крым осуществляет выплату прибывшим в экстренном массовом порядке на территории республик Крым, Адыгея, Калмыкия, Астраханской, Волгоградской областей и г. Севастополя. Уже принято 22 842 заявления, выплата осуществлена 19 339 гражданам или 85 %. Для этого Республике Крым выделены бюджетные ассигнования из федерального бюджета в размере 200,8 млн рублей", - добавила Романовская.
https://crimea.ria.ru/20220606/doroga-zhizni-v-krym-kak-na-poluostrove-prinimayut-bezhentsev-iz-ukrainy-1123461968.html
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гу мчс рф по республике крым, соцзащита, признание независимости донецкой и луганской народных республик
Почти 2 тысячи детей из Донбасса зачислены в школы и детсады Крыма

В школы и детсады Крыма зачислены почти 2 тыс. детей ЛДНР и освобожденных областей Украины

10:28 15.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пункте по приёму беженцев из Украины в Джанкое
На пункте по приёму беженцев из Украины в Джанкое - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В школы и детские сады Крыма зачислены почти две тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины, на социальное сопровождение взяты более четырех тысяч семей. Об этом сообщила вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.
"Республика Крым активно участвует в социальной и гуманитарной поддержке жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий. 4390 семей с детьми взяты на социальное сопровождение. Зачислено в школы 1459 детей, в детские сады – 247", – приводит ее слова пресс-служба Мининформа РК.
Также в мае-июне 418 детей из Донбасса и освобожденных областей отдохнули в загородных лагерях. На следующей неделе Крым примет еще 300 детей. Для 1357 детей организован досуг на базе лагерей дневного пребывания, сообщила вице-премьер.
Куда беженцам обращаться за медицинской помощью в Крыму >>
Кроме того, во всех городах и районах Крыма развернуты консультационные пункты по вопросам трудоустройства. По состоянию на 13 июля трудоустроилось 734 человека.
"Республика Крым осуществляет выплату прибывшим в экстренном массовом порядке на территории республик Крым, Адыгея, Калмыкия, Астраханской, Волгоградской областей и г. Севастополя. Уже принято 22 842 заявления, выплата осуществлена 19 339 гражданам или 85 %. Для этого Республике Крым выделены бюджетные ассигнования из федерального бюджета в размере 200,8 млн рублей", - добавила Романовская.
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ГУ МЧС РФ по Республике КрымСоцзащитаПризнание независимости Донецкой и Луганской народных республик
 
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