https://crimea.ria.ru/20220715/pochti-2-tysyachi-detey-iz-donbassa-zachisleny-v-shkoly-i-detsady-kryma-1123850685.html

Почти 2 тысячи детей из Донбасса зачислены в школы и детсады Крыма

Почти 2 тысячи детей из Донбасса зачислены в школы и детсады Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Почти 2 тысячи детей из Донбасса зачислены в школы и детсады Крыма

В школы и детские сады Крыма зачислены почти две тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины, на социальное... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T10:28

2022-07-15T10:28

2022-07-15T10:28

гу мчс рф по республике крым

соцзащита

признание независимости донецкой и луганской народных республик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В школы и детские сады Крыма зачислены почти две тысячи детей из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины, на социальное сопровождение взяты более четырех тысяч семей. Об этом сообщила вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская.Также в мае-июне 418 детей из Донбасса и освобожденных областей отдохнули в загородных лагерях. На следующей неделе Крым примет еще 300 детей. Для 1357 детей организован досуг на базе лагерей дневного пребывания, сообщила вице-премьер.Куда беженцам обращаться за медицинской помощью в Крыму >>Кроме того, во всех городах и районах Крыма развернуты консультационные пункты по вопросам трудоустройства. По состоянию на 13 июля трудоустроилось 734 человека."Республика Крым осуществляет выплату прибывшим в экстренном массовом порядке на территории республик Крым, Адыгея, Калмыкия, Астраханской, Волгоградской областей и г. Севастополя. Уже принято 22 842 заявления, выплата осуществлена 19 339 гражданам или 85 %. Для этого Республике Крым выделены бюджетные ассигнования из федерального бюджета в размере 200,8 млн рублей", - добавила Романовская.

https://crimea.ria.ru/20220606/doroga-zhizni-v-krym-kak-na-poluostrove-prinimayut-bezhentsev-iz-ukrainy-1123461968.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, соцзащита, признание независимости донецкой и луганской народных республик