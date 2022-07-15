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Какая реформа может снизить количество ДТП – мнение
Какая реформа может снизить количество ДТП – мнение - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Какая реформа может снизить количество ДТП – мнение
Снизить количество дорожно-транспортных происшествий поможет только реформа системы судебных приставов. Такое мнение в эфире "Радио 1" высказал председатель... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T08:45
2022-07-15T08:45
2022-07-15T08:45
общество
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Снизить количество дорожно-транспортных происшествий поможет только реформа системы судебных приставов. Такое мнение в эфире "Радио 1" высказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.В четверг президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность водителей за управление автомобилем без прав. По мнению эксперта, нововведение не даст долговременного эффекта, поскольку назначенные штрафы зачастую не взыскивают с нарушителя.Эксперт уверен, что к реальным изменениям на дороге приведет только реформа системы судебных приставов."Приставов надо нацеливать на реальный результат. Сегодня такой нацеленности нет, с них никто не спрашивает за то, сколько они взыскали, за ними очень слабый контроль", – заключил Похмелкин.Ранее депутаты Госдуму предложили автоматически лишать водительских прав граждан, у которых будут обнаружен и подтверждены определенные заболевания.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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общество, транспорт
Какая реформа может снизить количество ДТП – мнение
Эксперт Похмелкин: ситуацию на дорогах изменит реформа системы судебных приставов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым.
Снизить количество дорожно-транспортных происшествий поможет только реформа системы судебных приставов. Такое мнение в эфире "Радио 1"
высказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
В четверг президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность водителей за управление автомобилем без прав. По мнению эксперта, нововведение не даст долговременного эффекта, поскольку назначенные штрафы зачастую не взыскивают с нарушителя.
"Давно известно, что эффективность наказания определяется не его суровостью, а неотвратимостью. У нас огромное количество штрафов не взыскивается, судебные приставы работают крайне скверно. Если эффект и будет, то краткосрочный – максимум на три месяца, а потом начнут ездить как раньше", – убежден Похмелкин.
Эксперт уверен, что к реальным изменениям на дороге приведет только реформа системы судебных приставов.
"Приставов надо нацеливать на реальный результат. Сегодня такой нацеленности нет, с них никто не спрашивает за то, сколько они взыскали, за ними очень слабый контроль", – заключил Похмелкин.
Ранее
депутаты Госдуму предложили автоматически лишать водительских прав граждан, у которых будут обнаружен и подтверждены определенные заболевания.