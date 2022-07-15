https://crimea.ria.ru/20220715/kakaya-reforma-mozhet-snizit-kolichestvo-dtp--mnenie-1123847825.html

Какая реформа может снизить количество ДТП – мнение

Какая реформа может снизить количество ДТП – мнение - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Какая реформа может снизить количество ДТП – мнение

Снизить количество дорожно-транспортных происшествий поможет только реформа системы судебных приставов. Такое мнение в эфире "Радио 1" высказал председатель... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T08:45

2022-07-15T08:45

2022-07-15T08:45

общество

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Снизить количество дорожно-транспортных происшествий поможет только реформа системы судебных приставов. Такое мнение в эфире "Радио 1" высказал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.В четверг президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность водителей за управление автомобилем без прав. По мнению эксперта, нововведение не даст долговременного эффекта, поскольку назначенные штрафы зачастую не взыскивают с нарушителя.Эксперт уверен, что к реальным изменениям на дороге приведет только реформа системы судебных приставов."Приставов надо нацеливать на реальный результат. Сегодня такой нацеленности нет, с них никто не спрашивает за то, сколько они взыскали, за ними очень слабый контроль", – заключил Похмелкин.Ранее депутаты Госдуму предложили автоматически лишать водительских прав граждан, у которых будут обнаружен и подтверждены определенные заболевания.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, транспорт