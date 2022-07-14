https://crimea.ria.ru/20220714/vs-rossii-unichtozhili-do-1-tys-ukrainskikh-voennykh-pod-nikolaevom-i-v-dnr-1123841703.html

ВС России уничтожили до 1 тыс. украинских военных под Николаевом и в ДНР

ВС России уничтожили до 1 тыс. украинских военных под Николаевом и в ДНР - РИА Новости Крым, 14.07.2022

ВС России уничтожили до 1 тыс. украинских военных под Николаевом и в ДНР

Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации украинских военных в Николаевской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T13:19

2022-07-14T13:19

2022-07-14T13:19

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам дислокации украинских военных в Николаевской области и Донецкой Народной Республике, потери ВСУ составили до одной тысячи человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны. В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники", – сказал Конашенков на брифинге в четверг.Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре командных пункта в Николаевской области и в районе Краматорска, три склада боеприпасов в районе Соледара и Татьяновки (ДНР) и Николаева, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника более чем в 20 районах.

https://crimea.ria.ru/20220714/vs-rf-unichtozhili-vzvod-amerikanskikh-gaubits-pod-kharkovom-1123841552.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков