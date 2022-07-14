https://crimea.ria.ru/20220714/vrach-nazval-tri-priznaka-zarazheniya-ospoy-obezyan-1123839509.html
Врач назвал три признака заражения оспой обезьян
Врач назвал три признака заражения оспой обезьян - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Врач назвал три признака заражения оспой обезьян
рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T21:21
2022-07-14T21:21
2022-07-14T21:21
здоровье
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Симптомы гриппа, особенная сыпь и воспаление лимфатических узлов – три характерных симптома, которые указывают на заражение оспой обезьян. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Он отметил, что с момента появления температуры и до завершения болезни проходит до трех недель.По словам Крючкова, заподозрить начало заболевания и вовремя обратиться за диагностикой в условиях, когда опасность заражения оспой обезьян в России увеличивается, очень важно.При этом он считает, что мнительные люди непременно будут находить у себя признаки этой болезни после неприятных новостей и обращаться к врачам понапрасну. Однако это лучше, чем упустить целые цепочки распространения опасной и заразной болезни, уверен врач.Специалисты здравоохранения придут к вам и возьмут у вас соответствующий анализ <...> Определить, чем вы больны, не так уж сложно", – сказал эксперт.О выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России в Роспотребнадзоре заявили 12 июля. Позже вирусолог Елена Малинникова рассказала о том, как быстро это заразное заболевание может распространиться по стране.
https://crimea.ria.ru/20220712/maski-vozvraschayutsya-rospotrebnadzor-soobschil-ob-ugrozakh-ospy-obezyan-v-rf-1123820822.html
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здоровье
Врач назвал три признака заражения оспой обезьян
Иммунолог Крючков назвал три признака заражения оспой обезьян
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Симптомы гриппа, особенная сыпь и воспаление лимфатических узлов – три характерных симптома, которые указывают на заражение оспой обезьян. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Во-первых, там присутствуют симптомы, как у гриппа, то есть высокая температура и очень сильное недомогание. Во-вторых, должно быть наличие характерной сыпи, которая проходит через несколько стадий созревания, в том числе через стадию пузырьков. В-третьих, набухают лимфатические узлы", – рассказал врач.
Он отметил, что с момента появления температуры и до завершения болезни проходит до трех недель.
По словам Крючкова, заподозрить начало заболевания и вовремя обратиться за диагностикой в условиях, когда опасность заражения оспой обезьян в России увеличивается, очень важно.
При этом он считает, что мнительные люди непременно будут находить у себя признаки этой болезни после неприятных новостей и обращаться к врачам понапрасну. Однако это лучше, чем упустить целые цепочки распространения опасной и заразной болезни, уверен врач.
"В случае, если вы обнаружили у себя эти симптомы, нужно самоизолироваться и обратиться в поликлинику по месту жительства.
Специалисты здравоохранения придут к вам и возьмут у вас соответствующий анализ <...> Определить, чем вы больны, не так уж сложно", – сказал эксперт.
О выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России
в Роспотребнадзоре заявили 12 июля.
Позже вирусолог Елена Малинникова рассказала о том, как быстро это заразное заболевание может распространиться
по стране.