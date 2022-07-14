https://crimea.ria.ru/20220714/vrach-nazval-tri-priznaka-zarazheniya-ospoy-obezyan-1123839509.html

Врач назвал три признака заражения оспой обезьян

Врач назвал три признака заражения оспой обезьян - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Врач назвал три признака заражения оспой обезьян

рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T21:21

2022-07-14T21:21

2022-07-14T21:21

здоровье

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Симптомы гриппа, особенная сыпь и воспаление лимфатических узлов – три характерных симптома, которые указывают на заражение оспой обезьян. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Он отметил, что с момента появления температуры и до завершения болезни проходит до трех недель.По словам Крючкова, заподозрить начало заболевания и вовремя обратиться за диагностикой в условиях, когда опасность заражения оспой обезьян в России увеличивается, очень важно.При этом он считает, что мнительные люди непременно будут находить у себя признаки этой болезни после неприятных новостей и обращаться к врачам понапрасну. Однако это лучше, чем упустить целые цепочки распространения опасной и заразной болезни, уверен врач.Специалисты здравоохранения придут к вам и возьмут у вас соответствующий анализ <...> Определить, чем вы больны, не так уж сложно", – сказал эксперт.О выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России в Роспотребнадзоре заявили 12 июля. Позже вирусолог Елена Малинникова рассказала о том, как быстро это заразное заболевание может распространиться по стране.

https://crimea.ria.ru/20220712/maski-vozvraschayutsya-rospotrebnadzor-soobschil-ob-ugrozakh-ospy-obezyan-v-rf-1123820822.html

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