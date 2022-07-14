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В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве
В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве
Прокуратура Севастополя проверяет законность строительных работ, которые ведутся на склоне горы Аскети в Балаклаве, в районе объекта культурного наследия,... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T17:42
2022-07-14T17:56
севастополь
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проверяет законность строительных работ, которые ведутся на склоне горы Аскети в Балаклаве, в районе объекта культурного наследия, находящегося в ведении музея-заповедника Херсонес Таврический. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Проверка проводится при участии специалистов Севприроднадзора, Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) и департамента городского хозяйства.В прокуратуре сообщили, что стройплощадка расположена в районе объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита".Ранее о том, что на склоне горы Аскети появилась строительная техника сообщали местные СМИ.Гора Аскети (Отшельник – греч.) находится восточнее Крепостной горы, на которой расположена средневековая крепость Чембало. Достопримечательностью самой Аскети, помимо природы, является нависающее над обрывом сооружение из листовой брони – наблюдательный пост Южного Балаклавского форта (в народе "бочка смерти"). Высота горы — 350 метров над уровнем моря.
https://crimea.ria.ru/20220712/gubernator-sevastopolya-mikhail-razvozhaev-glavnye-itogi-trekh-let-raboty-1123819318.html
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севастополь, прокуратура города севастополя
В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве

Прокуратура Севастополя проверяет законность стройки на горе Аскети в Балаклаве

17:42 14.07.2022 (обновлено: 17:56 14.07.2022)
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяСтроительные работы на склоне горы Аскети в Балаклавском районе Севастополя
Строительные работы на склоне горы Аскети в Балаклавском районе Севастополя
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проверяет законность строительных работ, которые ведутся на склоне горы Аскети в Балаклаве, в районе объекта культурного наследия, находящегося в ведении музея-заповедника Херсонес Таврический. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"При выезде на место была осмотрена строительная площадка. В ходе проверки будет дана оценка законности осуществления строительных и земляных работ", – говорится в сообщении.
Проверка проводится при участии специалистов Севприроднадзора, Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) и департамента городского хозяйства.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 13:33
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: главные итоги трех лет работы
В прокуратуре сообщили, что стройплощадка расположена в районе объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита".
Ранее о том, что на склоне горы Аскети появилась строительная техника сообщали местные СМИ.
Гора Аскети (Отшельник – греч.) находится восточнее Крепостной горы, на которой расположена средневековая крепость Чембало. Достопримечательностью самой Аскети, помимо природы, является нависающее над обрывом сооружение из листовой брони – наблюдательный пост Южного Балаклавского форта (в народе "бочка смерти"). Высота горы — 350 метров над уровнем моря.
 
СевастопольПрокуратура города Севастополя
 
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