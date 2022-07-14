https://crimea.ria.ru/20220714/v-sevastopole-proveryayut-zakonnost-stroyki-na-gore-asketi-balaklave-1123846401.html

В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве

В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве - РИА Новости Крым, 14.07.2022

В Севастополе проверяют законность стройки на горе Аскети в Балаклаве

Прокуратура Севастополя проверяет законность строительных работ, которые ведутся на склоне горы Аскети в Балаклаве, в районе объекта культурного наследия,... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T17:42

2022-07-14T17:42

2022-07-14T17:56

севастополь

прокуратура города севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проверяет законность строительных работ, которые ведутся на склоне горы Аскети в Балаклаве, в районе объекта культурного наследия, находящегося в ведении музея-заповедника Херсонес Таврический. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Проверка проводится при участии специалистов Севприроднадзора, Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя (Севнаследие) и департамента городского хозяйства.В прокуратуре сообщили, что стройплощадка расположена в районе объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место "Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита".Ранее о том, что на склоне горы Аскети появилась строительная техника сообщали местные СМИ.Гора Аскети (Отшельник – греч.) находится восточнее Крепостной горы, на которой расположена средневековая крепость Чембало. Достопримечательностью самой Аскети, помимо природы, является нависающее над обрывом сооружение из листовой брони – наблюдательный пост Южного Балаклавского форта (в народе "бочка смерти"). Высота горы — 350 метров над уровнем моря.

https://crimea.ria.ru/20220712/gubernator-sevastopolya-mikhail-razvozhaev-glavnye-itogi-trekh-let-raboty-1123819318.html

севастополь

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севастополь, прокуратура города севастополя